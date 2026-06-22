Climat : une vague de chaleur exceptionnelle frappe l'Europe

L'Europe suffoque sous une vague de chaleur exceptionnelle. De l'Espagne à l'Italie, en passant par la France, les températures dépassent largement les 35 degrés, avec des conditions qui devraient se prolonger plusieurs jours.

En France, les fortes chaleurs perturbent également les transports. La compagnie ferroviaire SNCF a annulé plusieurs dizaines de trains interurbains afin de garantir la sécurité des voyageurs et de limiter les risques sur le réseau.

À Paris, habitants et touristes cherchent un peu de fraîcheur dans les parcs, les jardins et autour des fontaines publiques.

En Espagne, l'agence météorologique nationale prévoit le maintien de cette chaleur extrême jusqu'au milieu de la semaine, avec des températures exceptionnellement élevées dans plusieurs régions.

En Italie, les autorités ont placé plusieurs grandes villes, dont Rome, Milan, Florence et Turin, en alerte rouge face aux risques sanitaires liés à la canicule. Sur la place Saint-Pierre, au Vatican, pèlerins et touristes ont assisté à la prière dominicale du pape Léon XIV sous un soleil de plomb, protégés par des parapluies et des ombrelles.

Selon les scientifiques, cette canicule est alimentée par une masse d'air chaud remontant du Sahara, renforcée par un puissant anticyclone africain qui emprisonne la chaleur au-dessus d'une grande partie du continent.

Cette nouvelle vague de chaleur relance les inquiétudes sur la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes en Europe, où les canicules deviennent de plus en plus précoces, longues et intenses.