Burundi : le premier festival consacré au vidéo-mapping en Afrique

Dans une salle de spectacle de l’Institut Français du Burundi à Bujumbura, la performance baptisée « Noyau de mangue » a surpris et émerveillé les spectateurs.

Cette création de Mapping-dance présentée dans le cadre du Africa On MAppinf festival, le premier festival consacré au vidéo mapping en Afrique, allie mouvements corporels, lumière et technologie pour offrir une expérience unique.

« J’ai été ému parce que les auteurs voulaient nous parler d’eux et de leurs émotions et je les ai vus ici// le maître avec la danse étaient bons, le danseur, les images et les textes aussi, c’était un tout en fait », a expliqué Babou, spectateur**.**

Après quelques jours de formations, de tables-rondes, …, l’exploit du collectif d’artistes burundais dénommé Lumartis a marqué les esprits des grands artistes en vidéo-mapping comme Albert Morisseau Leroy de nationalité Cameroun-haïtienne.

_«Je ne sais pas si on peut poser des mots époustouflants, je pense que c’est un spectacle qui vient de nous saisir pleinement en plein cœur et qui nous rappelle à nous-mêmes, on n’a pas besoin de questions d’identités en fait, là, la salle était pleine, elle était plurielle et ça vient juste nous saisir et nous rappeler la justesse de la vie, de l’humanité, de prendre soin de nous-même et qu’on peut être bon ensembles. »,_a indiqué Albert Morisseau Leroy, vidéo-mappeur.

Le vidéo mapping est un art qui permet une expression sur les murs, un mélange de la danse, la poésie, le tambour, l’écriture,…., Fred Ebami, artiste visuel dans le digital, vidéo mappeur de nationalité Franco-camerounaise appelle les jeunes africains à s’y lancer : « Mon message à l'endroit des jeunes artistes, c'est soyez curieux, croyez en vos rêves, essayez. Si ça fait peur, peut-être que c'est là qu'il faut être. Si c'est inconfortable, peut-être que c'est là qu'il faut être. Le vidéomapping aujourd'hui, pour vous, c'est inconfortable. Mais demain, ça va être quelque chose de logique, ça va être quelque chose d'habituel. Pour passer vos messages, pour parler du passé, pour raconter vos histoires. //Le vidéomapping peut être une porte peut-être, sûrement. », a-t-il déclaré.