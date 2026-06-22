L'irrésistible marche du Cap-Vert, petit poucet du Mondial 2026 [Africanews Today]
Bienvenue dans Africanews Today avec deux matches nuls d’affilée au mondial, le Cap-Vert sur une belle lancée rêve des 16es, les hommes de Bubista affrontent l’Arabie-Saoudite vendredi.
Le Cap-Vert n'en finit pas de créer la surprise dans ce Mondial américain. Après avoir tenu l'Espagne en échec, les Requins Bleus ont récidivé face à l'Uruguay en inscrivant leurs premiers buts de la compétition. Deuxièmes du groupe H, les Cap-Verdiens rêvent désormais des 16es. Réponse vendredi prochain à Houston, face à l'Arabie Saoudite.
Ethiopie, le parti au pouvoir remporte haut la main les législatives
Avec 438 sièges sur 486 à la Chambre des représentants du peuple, le Parti de la prospérité a remporté une victoire écrasante aux législatives. Abiy Ahmed dispose d'une majorité plus que confortable. Cette chambre sera chargée d'élire le Premier ministre lors de l'ouverture de la session parlementaire, prévue entre fin septembre et début octobre.
Plus de 1000 cas d'Ebola confirmés en RDC
La barre des 1 000 cas confirmés d'Ebola vient d'être franchie en République démocratique du Congo. On dénombre à ce jour au moins 254 décès, principalement dans l'est du pays. Seule note d'espoir dans ce tableau sombre : une centaine de patients se sont rétablis depuis que l'épidémie a été déclarée le 15 mai dernier.
Au Kenya, le ministre du Travail Alfred Mutua est dans la tourmente. En juin 2025, il posait sur le réseau X aux côtés de jeunes Kényans avant leur départ en Russie. Celui qui a envoyé plus de 400 000 Kényans travailler à l'étranger au nom de la lutte contre la pauvreté et le chômage est aujourd'hui accusé d'être le principal responsable des recrutements forcés dans l'armée russe.
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