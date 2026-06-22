Guerre au Moyen-Orient : l'Iran et les USA s'accordent sur une feuille de route

L'Iran et les États-Unis ont convenu, lundi, de mettre en place des canaux de communication afin de maintenir ouvert le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale, et de mettre fin aux combats au Liban, ont déclaré les médiateurs à l'issue de leur première série de pourparlers en Suisse, visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Les délégations menées par le vice-président américain JD Vance et l’Iranien Mohammad Bagher Ghalibaf ont entamé les pourparlers dimanche, dans le cadre d’une période de négociation de deux mois prévue par un accord préliminaire conclu la semaine dernière.

Les médiateurs, le Pakistan et le Qatar, ont déclaré que les négociateurs étaient parvenus à un accord sur une « feuille de route visant à conclure un accord définitif dans un délai de 60 jours », les discussions techniques devant se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine dans la station suisse de Bürgenstock.

« Des progrès encourageants ont été réalisés, notamment la mise en place d’un mécanisme permettant la poursuite des discussions techniques », ont-ils déclaré, précisant qu’un canal de communication avait été établi pour « éviter les incidents et les malentendus » dans le détroit d’Ormuz.

Une « cellule de désescalade », réunissant les parties et les autorités libanaises, a également été mise en place pour empêcher que les combats ne reprennent, ont-ils précisé.

Téhéran avait de fait fermé le détroit d’Ormuz en représailles aux attaques conjointes menées par Israël et les États-Unis le 28 février, qui ont déclenché la guerre au Moyen-Orient.

Le Liban a été entraîné dans le conflit lorsque le Hezbollah, allié de l’Iran, a attaqué Israël en raison de la guerre contre Téhéran, ce qui a poussé les Israéliens à bombarder leur pays voisin.

Après une série de faux départs, Washington et Téhéran ont finalement signé, la semaine dernière, un protocole d’accord visant à mettre fin au conflit, qui comprenait une disposition visant à mettre un terme aux combats au Liban entre Israël et le Hezbollah.

Mais des affrontements se sont répétés au Liban depuis lors, ce qui a poussé l’Iran à déclarer qu’il refermerait à nouveau le détroit d’Ormuz, par lequel transitent les cargaisons de pétrole et de gaz, après l’avoir rouvert dans le cadre de l’accord.

« Les efforts de médiation inlassables du Pakistan et du Qatar ont permis de réaliser des progrès majeurs pour mettre fin à la guerre au Liban », a écrit le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, sur X à l’issue des pourparlers de haut niveau en Suisse.

« Les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques sont exemptées, le blocus est levé, certains avoirs gelés ont été débloqués et un vaste plan de reconstruction et de développement a été lancé pour l’Iran. Premier véritable test : la cellule de désescalade au Liban », a-t-il ajouté.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate de la part des négociateurs américains, mais les cours du brut ont reculé tandis que les marchés boursiers ont pour la plupart progressé en Asie, les avancées rapportées par les médiateurs ayant alimenté l’optimisme.

Cette évolution fait suite à un début de négociations chaotique, la délégation de la République islamique ayant quitté la table des négociations dimanche en réponse aux menaces du président américain Donald Trump de frapper l’Iran en raison de son soutien au Hezbollah.

Mandataires

Trump avait menacé de nouvelles attaques contre l’Iran si celui-ci ne « mettait pas immédiatement un terme aux agissements de ses mandataires grassement rémunérés au Liban ».

L’Iran a riposté par un avertissement de son cru.

« Ils feraient mieux de faire attention à leurs déclarations ; nos forces armées sont prêtes à leur répondre d’une manière différente. Quoi qu’ils disent, c’est nous qui agissons », a déclaré le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a, quant à lui, déclaré que les troupes resteraient dans le sud du Liban « aussi longtemps que nécessaire » et s’est engagé à « ne pas permettre à l’Iran de se doter d’armes nucléaires ».

Dimanche soir, aucune frappe israélienne ni poursuite des combats n’avait été signalée, et certains habitants du sud du Liban commençaient prudemment à regagner leurs foyers.

Les combats entre Israël et le Hezbollah ont menacé à plusieurs reprises de faire dérailler les efforts de paix.

Vendredi, les pourparlers prévus entre les États-Unis et l’Iran ont été reportés après qu’Israël eut lancé des frappes meurtrières au Liban, à la suite de la mort de quatre de ses soldats au combat dans ce pays.

Le chef de l’armée israélienne s’est rendu dimanche auprès de ses troupes dans le sud du Liban, où il a déclaré que le Hezbollah se trouvait dans une « situation très difficile ».

« Le Hezbollah a subi un coup dur et significatif, et nous sommes déterminés à rester prêts à poursuivre nos opérations et à empêcher sa reconstruction », a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir.

Le bilan total des combats au Liban dépasse désormais les 4 100 morts, a indiqué le ministère de la Santé.

"Tourner la page"

M. Vance avait auparavant salué « une rencontre historique » en Suisse.

Entouré des négociateurs américains Jared Kushner et Steve Witkoff, M. Vance a ajouté : « La question qui se pose désormais est la suivante : que pouvons-nous encore accomplir ensemble ?

« Pouvons-nous tourner la page ? Pouvons-nous changer durablement les relations au Moyen-Orient ?

« Ou allons-nous revenir à nos anciennes habitudes, ce qui n’est pas notre souhait, mais qui est certainement tout à fait envisageable. »

Mis à part le Liban, rien n’indique que le soutien de l’Iran aux groupes armés de la région, qui suscite depuis longtemps la colère des États-Unis et d’Israël, sera abordé lors des négociations.

S’exprimant dimanche, le président iranien Masoud Pezeshkian a souligné que Téhéran ne renoncerait pas à son droit d’enrichir de l’uranium, tout en réitérant le démenti de l’Iran quant à ses intentions de se doter d’armes nucléaires.

« Nous pouvons également déclarer par écrit que nous n’avons aucune intention de fabriquer une bombe », a-t-il déclaré.