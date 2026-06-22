Afrique du Sud : plus de 3 500 Malawiens rapatriés

Le rapatriement de ressortissants malawiens depuis l'Afrique du Sud se poursuit à un rythme soutenu. Plus de 3 500 citoyens du Malawi ont déjà quitté le territoire sud-africain, alors que les tensions liées à l'immigration clandestine continuent de s'intensifier.

Selon la haute-commissaire du Malawi en Afrique du Sud, 1 549 personnes sont déjà rentrées au Malawi, tandis qu'environ 1 260 autres sont en route. À cela s'ajoutent 700 ressortissants expulsés ainsi que 700 autres rapatriés avec l'appui des autorités sud-africaines.

Cette vaste opération intervient après plusieurs manifestations organisées ces derniers mois en Afrique du Sud contre l'immigration irrégulière. Les rassemblements, notamment à Johannesburg et dans d'autres grandes villes, ont ravivé les inquiétudes de nombreux ressortissants étrangers, qui redoutent des violences.

Pour faire face à l'afflux de personnes en attente de retour, les autorités sud-africaines ont commencé la construction d'un deuxième centre de transit. Le premier, situé dans le quartier de Sherwood à Durban, accueille déjà près de 10 000 personnes, parmi lesquelles des familles, des femmes et des enfants vivant dans des conditions de forte promiscuité.

De nombreux Malawiens expliquent avoir perdu leur emploi ou ne plus disposer des moyens financiers nécessaires pour rentrer chez eux. Ils dépendent désormais des convois organisés gratuitement par les autorités pour regagner leur pays.

Les gouvernements du Malawi et de l'Afrique du Sud poursuivent leur coordination afin d'accélérer les rapatriements. Toutefois, les procédures judiciaires imposées aux personnes en situation irrégulière, ainsi que le nombre insuffisant d'autocars disponibles, ralentissent encore les opérations.

Le Malawi rejoint ainsi d'autres pays africains qui organisent le retour de leurs ressortissants depuis l'Afrique du Sud, dans un contexte où les débats sur l'immigration clandestine restent particulièrement sensibles.