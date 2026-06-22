Le ministre du Travail mis en cause pour l'enrôlement de Kenyans dans l'armée russe

Au Kenya, le ministre du Travail mis en cause dans une affaire d’enrôlement forcé de ses concitoyens dans l’armée russe.

De nombreux jeunes kényans ont effet quitté leur pays pour la Russie contre de promesses d’emplois dans des usines, bien rémunérés. Mais une fois sur place, ils ont été obligés de rejoindre les effectifs de l’armée russe combattant en Ukraine.

Ce ‘’ recrutement militaire illégal’’ pratiqué par la Russie concerne 291 jeunes kenyans. Au moins 19 sont morts et 32 disparus selon les chiffres officiels. Les services de renseignements du Kenya affirment que 1 000 personnes ont été recrutées, avec la complicité des responsables du pays.

Alfred Mutua est arrivé à la tête du ministère du travail en août 2024. Il avait pris dans la foulée, la direction d’un programme de placement professionnel qui a permis à plus de 400 000 Kenyans de partir travailler à l’étranger.

En mai 2025, Mutua a été interrogé au Parlement au sujet d’une fraude au recrutement de travailleurs destinés au Golfe.