Mondial 2026 : les Requins Bleus aux portes des 8e, le Cap-Vert jubile

Le Cap-Vert continue d'écrire l'une des plus belles histoires de cette Coupe du monde. Après avoir créé la surprise en accrochant l'Espagne lors de son entrée en lice, la sélection capverdienne a confirmé son excellent début de tournoi en décrochant un match nul spectaculaire (2-2) face à l'Uruguay.

Les Requins Bleus ont une nouvelle fois fait preuve de caractère en revenant au score contre une nation habituée aux grands rendez-vous. Un résultat qui leur permet de conserver de réelles chances de qualification pour les huitièmes de finale, une performance historique pour une équipe qui dispute la première Coupe du monde de son histoire.

Le match restera également gravé dans les mémoires grâce à Kevin Pina, auteur du tout premier but du Cap-Vert en phase finale de Coupe du monde sur un coup franc. Helio Varela a ensuite inscrit le but de l'égalisation, offrant un nouveau point précieux à son équipe.

Au-delà du terrain, l'exploit des Capverdiens a déclenché une vague de célébrations au sein de la diaspora. À Brockton, dans l'État américain du Massachusetts, où réside l'une des plus importantes communautés capverdiennes des États-Unis, des centaines de supporters se sont réunis pour suivre la rencontre.

À la fin du match, les scènes de joie se sont rapidement propagées dans les rues. Drapeaux capverdiens, klaxons, chants et feux d'artifice ont accompagné les célébrations d'une communauté fière de voir son pays briller sur la plus grande scène du football mondial.

Pour de nombreux supporters, cette aventure dépasse le simple cadre sportif. Elle symbolise la résilience et les progrès d'un petit État insulaire qui s'impose désormais parmi les belles surprises de ce Mondial.

À deux journées de la fin de la phase de groupes, le Cap-Vert rêve plus que jamais d'une qualification historique pour les huitièmes de finale.