RDC : l'épidémie d'Ebola franchit le seuil des 1 000 cas confirmés

En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue de gagner du terrain. Les autorités sanitaires recensent désormais 1 003 cas confirmés et 254 décès, franchissant pour la première fois le seuil des mille contaminations.

L'Ituri, dans le nord-est du pays, reste l'épicentre de la flambée. À Bunia, la situation est particulièrement préoccupante dans les camps de déplacés, où la promiscuité et les mouvements de population favorisent la propagation du virus.

Au camp de Kigonze, une trentaine de personnes sont mortes depuis le début du mois de mai. Plusieurs décès ont été attribués à Ebola, tandis que d'autres n'ont pu être confirmés, certaines familles refusant les dépistages.

La riposte reste freinée par l'insécurité, les déplacements de population et la méfiance d'une partie des habitants, qui compliquent le suivi des cas contacts et l'accès aux soins.

Face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé appelle à un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC, estimant que l'arrêt des combats est indispensable pour permettre aux équipes médicales d'accéder aux zones touchées et de contenir l'épidémie.

Les pays voisins, notamment l'Ouganda, maintiennent un niveau élevé de surveillance aux frontières afin de limiter le risque de propagation régionale du virus.