Ouganda : bataille pour la protection des gorilles des montagnes contre Ebola

En Ouganda, la protection des gorilles de montagnes au centre des préoccupations des défenseurs de l’environnement, alors que le pays fait face à une épidémie d’Ebola.

Ces animaux partagent plus de 98 % de leur ADN avec les humains. Une proximité qui les rend vulnérables face à la circulation du virus. Même si en Ouganda, les gorilles de montagnes n’ont jamais été touchés par Ebola.

''Nous traversons une période très critique concernant Ebola. C’est l’une des maladies qui nous préoccupent, car elle peut se transmettre entre les humains et la faune sauvage. Les gorilles de Bwindi, les gorilles de montagne, n’ont jamais contracté Ebola – heureusement, car dans les forêts, cette maladie tue les animaux très rapidement.'', explique Gladys Kalema-Zikusoka, vétérinaire et défenseuse des gorilles.

Et d'ajouter ''Les gorilles ne sont pas à l’origine d’Ebola ; nous ne savons pas d’où vient le virus, mais là où des cas d’Ebola ont été observés chez les gorilles des plaines occidentales, au Gabon et en République du Congo – et non en RDC, la République démocratique du Congo, mais le Congo voisin (Brazzaville), plus de 5 000 gorilles sont morts d’Ebola au cours des 30 dernières années ; on ignore d’où provient le virus, mais nous soupçonnons les chauves-souris frugivores, car il a été prouvé que ces mêmes chauves-souris étaient à l’origine du virus de Marburg, mais pas d’Ebola''.

Une ONG appelée « Conservation Through Public Health » a fait don de matériel à l’Autorité ougandaise de la faune sauvage dans ce contexte sanitaire qui inquiète.

Les équipements reçus contribueront à protéger les gorilles et les autres animaux sauvages contre les humains infectés.

''Il s’agit d’équipements absolument essentiels en ce moment, car nous allons les utiliser pour surveiller la santé de nos animaux et celle des visiteurs : nous utiliserons les thermomètres pour prendre la température, nous utiliserons bien sûr les vêtements de pluie pour nous assurer que les gardes forestiers, les guides et toutes les personnes travaillant dans la forêt tropicale de Bwindi soient protégés de la pluie ; et bien sûr, les téléphones serviront à collecter des données et à faciliter notre communication. Grâce à cela, nous mettrons en place un protocole et un système de surveillance sanitaire systématiques et efficaces, tant pour les animaux que pour les visiteurs.'', déclare James Musinguzi, directeur exécutif de l’Autorité ougandaise de la faune sauvage.

L’Ouganda abrite près de la moitié de la population des gorilles de montagnes, principalement dans le parc de Bwindi.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) indique que l’épidémie actuelle d’Ebola au Congo et en Ouganda a été la pire de l’histoire au cours de son premier mois, avec jusqu’à 35 000 contacts potentiels suspects.

Avec 894 cas confirmés et 204 décès à ce jour, l’épidémie actuelle est trois fois plus grave qu’une précédente épidémie survenue en Ouganda en 2000 au même stade, selon le CDC. On estime que le nombre de cas est en réalité plus élevé, car l’épidémie n’a été confirmée que le 15 mai, plusieurs semaines après le début présumé de celle-ci.