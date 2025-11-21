Chadwick Boseman figure sur le Hollywood Walk of Fame

Chadwick Boseman figure désormais parmi les grandes icônes gravées sur le Hollywood Walk of Fame. Un hommage chargé d’émotion, porté par ses proches et ses pairs.

L’acteur, décédé en 2020 des suites d’un cancer du côlon, rejoint ainsi l’avenue mythique où se côtoient les plus grandes stars du cinéma, de la musique et du sport.

"Je ne cesserai jamais de m'étonner de l'impact mondial qu'a eu le travail de Chad. Il y a une femme ici aujourd'hui qui a pris l'avion depuis le Malawi pour venir ici. Je reçois des messages de personnes du monde entier, de tous les continents" a expliqué Simone Ledward-Boseman, sa veuve.

Cette étoile dévoilée à titre posthume célèbre son héritage et l’empreinte inoubliable qu’il a laissée dans l’univers cinématographique Marvel, notamment à travers son rôle historique dans Black Panther.

Et je le remercie pour ce qu'il a laissé en moi, c'est-à-dire l'ambre brûlant qui me guide toujours vers un sens plus élevé de mon travail et de mon objectif, a dit Viola Davis, l'actrice avec laquelle il a partagé ses derniers instants sur petit écran dans ma Rainey's Black Bottom sorti en 2020.