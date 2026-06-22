Mondial 2026 : manifestations avant Belgique-Iran, l'Égypte presque qualifié

Un climat tendu à Inglewood, près de Los Angeles, où plusieurs centaines d’opposants au régime iranien ont manifesté avant le match entre l’Iran et la Belgique en Coupe du monde.

Sur le terrain, l’Iran a ensuite réalisé une belle opération en accrochant la Belgique (0-0) grâce à une solide prestation défensive et à un gardien impérial. Dans l’autre match du groupe G, l’Égypte a dominé la Nouvelle-Zélande (3-1) et se rapproche de la qualification.

Dans le groupe H, l’Espagne a signé la démonstration du jour en écrasant l’Arabie saoudite (4-0), tandis que l’Uruguay et le Cap-Vert se sont quittés sur un spectaculaire match nul (2-2).

Enfin, le Japon a impressionné en battant largement la Tunisie (4-0), relançant totalement ses ambitions dans le groupe F.

Entre tensions en tribunes et spectacle sur les pelouses, cette journée a encore rebattu les cartes dans plusieurs groupes avant la dernière ligne droite du premier tour.

Une journée de tension sur fond de crise en Iran

Quelques centaines de personnes ont manifesté contre le gouvernement iranien à Inglewood, en Californie, pendant le match de Coupe du monde opposant la Belgique à l’Iran.

Mis à part quelques altercations verbales et échauffourées après le match, les manifestations ont été moins importantes que lors du premier match de l’Iran et ont bénéficié d’un dispositif de sécurité renforcé dès le début.

Markwayne Mullin, responsable américain de la Sécurité intérieure, a déclaré avant le match que les Iraniens avaient « tenté de faire entrer quelqu’un hier » qui « était censé » être le président de la fédération de football et entretenait des liens directs avec les Gardiens de la Révolution iraniens.

Dans un communiqué, la fédération de football a vivement réagi, qualifiant ces propos de « mensonge indéniable ».

« L’affirmation selon laquelle un représentant officiel de la Fédération iranienne de football aurait tenté hier de monter à bord d’un vol à destination des États-Unis et en aurait été empêché est un mensonge flagrant et indéniable », indique le communiqué.

M. Mullin a déclaré à Fox News que la plupart des équipes voyageaient avec environ 120 personnes, mais que les États-Unis n’en avaient accepté que 53 dans le cas de l’Iran. Il a ajouté que les autres personnes pour lesquelles l’Iran avait tenté d’obtenir des visas avaient « des liens directs avec le Corps des gardiens de la révolution islamique et ne faisaient pas partie de leur groupe habituel de voyageurs ».

La fédération a qualifié les affirmations de M. Mullin de « totalement dépourvues de toute preuve ou documentation, mais constituant également une tentative manifeste de dissimuler un comportement discriminatoire et des restrictions déraisonnables ».

Cette déclaration fait écho aux plaintes formulées par l’Iran tout au long du tournoi, selon lesquelles la politique aurait empiété sur le football, alors même que le vice-président américain JD Vance a déclaré qu’il y avait une opportunité de « tourner la page » avec le début, en Suisse, des négociations sur l’accord provisoire visant à mettre fin à la guerre.

Les joueurs et l’entraîneur iraniens se sont plaints d’avoir dû faire la navette entre le Mexique et Tucson, en Arizona, ainsi que de l’interdiction d’entrée imposée à certains officiels et membres du staff ; la fédération a annoncé qu’elle allait déposer une plainte contre la FIFA.