Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Trump dévoile le nouvel Air Force One et annonce le trafic dans le détroit d’Ormuz

Donald Trump s'exprime après avoir visité l'avion présidentiel « Air Force One », récemment désigné comme tel, base militaire d'Andrews, dans le Maryland, le 19 juin 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
By Ali Bamba

Etats-Unis

Le président Donald Trump a dévoilé le nouvel Air Force One, un gros-porteur anciennement détenu par le Qatar et désormais transformé en avion présidentiel officiel des États-Unis.

L’appareil arbore une livrée audacieuse bleu marine et rouge, s’éloignant du traditionnel bleu œuf de merle.

Cet avion sert de solution temporaire en attendant l’arrivée des nouveaux Boeing, prévue en 2028. L’armée de l’air prévoit de maintenir les VC-25A actuels en service parallèlement au nouvel avion.

Cette palette de couleurs sera également utilisée pour d’autres appareils gouvernementaux.

L’administration Trump a accepté ce jet de luxe offert par le Qatar, malgré les interrogations quant à l’éthique et à la légalité d’accepter un tel cadeau de la part d’un gouvernement étranger.

S’exprimant à l’intérieur de l’immense hangar de la base aérienne d’Andrews, Trump a déclaré que les navires affluaient hors du détroit d’Ormuz.

« Ils affluent et le pétrole est partout. Vous allez voir le prix du pétrole chuter très bas », a déclaré Trump.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.