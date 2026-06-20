Trump dévoile le nouvel Air Force One et annonce le trafic dans le détroit d’Ormuz

Le président Donald Trump a dévoilé le nouvel Air Force One, un gros-porteur anciennement détenu par le Qatar et désormais transformé en avion présidentiel officiel des États-Unis.

L’appareil arbore une livrée audacieuse bleu marine et rouge, s’éloignant du traditionnel bleu œuf de merle.

Cet avion sert de solution temporaire en attendant l’arrivée des nouveaux Boeing, prévue en 2028. L’armée de l’air prévoit de maintenir les VC-25A actuels en service parallèlement au nouvel avion.

Cette palette de couleurs sera également utilisée pour d’autres appareils gouvernementaux.

L’administration Trump a accepté ce jet de luxe offert par le Qatar, malgré les interrogations quant à l’éthique et à la légalité d’accepter un tel cadeau de la part d’un gouvernement étranger.

S’exprimant à l’intérieur de l’immense hangar de la base aérienne d’Andrews, Trump a déclaré que les navires affluaient hors du détroit d’Ormuz.

« Ils affluent et le pétrole est partout. Vous allez voir le prix du pétrole chuter très bas », a déclaré Trump.