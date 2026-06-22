Soudan du sud : les élections confirmées en décembre malgré les défis

Au Soudan du Sud, la commission électorale a confirmé lundi, la tenue des élections le 22 décembre. Initialement prévu en 2022, mais elles ont été reportées à 2024, puis à cette année.

Mais à six mois du scrutin, la commission électorale fait face à de nombreux défis pouvant provoquer un nouveau glissement du calendrier.

''La commission est confrontée à de nombreux défis et nous demandons instamment au gouvernement d’accélérer la modification des lacunes juridiques existantes et de répondre à tous nos besoins fondamentaux dans les plus brefs délais afin de nous permettre de mener à bien nos missions et nos responsabilités au cours des prochains mois.'', a déclaré Abednego Akok Kachuol, président de la Commission électorale du Soudan du Sud.

La commission n’a reçu que 21 millions de dollars sur un budget électoral prévu de 250 millions de dollars. L’organisation des élections fait partie des points de l’accord de paix conclu en 2018 entre le président Salva Kiir et de l’ancien vice-président Riek Machar.

Le plus jeune pays du continent est en proie au conflit qui a débuté deux ans après son indépendance du soudan en 2011