Javier Bardem rejoint le panthéon des stars d'Hollywood

Sous les applaudissements du public, Javier Bardem a gravé ses mains et ses pieds dans le ciment frais avant d'y ajouter l'empreinte de son nez, une première qui a amusé l'assistance. L'acteur espagnol a décrit cette reconnaissance comme l'un des moments les plus marquants de sa carrière, affirmant qu'il lui semblait irréel de rejoindre les nombreuses personnalités honorées sur ce lieu mythique. La distinction est venue saluer une carrière qui rayonne depuis plusieurs décennies bien au-delà des frontières espagnoles. Ému, Javier Bardem a tenu à remercier son épouse, l'actrice Penélope Cruz, ainsi que leurs enfants, Leo et Luna, pour l'accompagnement et le soutien qu'ils lui apportent au quotidien. La carrière de Javier Bardem ne montre aucun signe de ralentissement. Après Cape Fear et F1: The Movie, l'acteur retrouvera bientôt les écrans avec The Beloved, prévu en août 2026 en Espagne, puis Dune : Part Three en décembre. Cette reconnaissance à Hollywood s'ajoute ainsi à plus de trois décennies de succès entre l'Espagne et la scène internationale.