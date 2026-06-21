Mondial 2026 : une fresque murale représentant Lionel Messi à Dallas

L’artiste Jose May, alias Joe Skilz, a apporté la touche finale à une grande fresque représentant la star argentine Lionel Messi dans le quartier des divertissements de Deep Ellum, à Dallas, ce week-end.

Le peintre muraliste a déclaré avoir passé environ une semaine, sous un soleil de plomb et sous des averses torrentielles, à travailler sur cette fresque qui met en avant Messi, ainsi que des éléments du drapeau argentin et des chants populaires entonnés par les supporters lors des matchs.

« La fresque sur laquelle je travaille en ce moment est consacrée à l’Argentine, et j’ai commencé par le blason qui figure sur leurs maillots et tout ça. C’est en quelque sorte ce qui m’a inspiré cette fresque. Je me suis donc servi de ça comme point central. J’ai ensuite intégré différents éléments, du drapeau aux matchs de foot, en passant par Messi. J’ai en quelque sorte entremêlé le tout pour créer une sorte de fluidité. », a expliquéJose May, alias Joe Skilz, artiste.

Cette fresque fait partie d'une série de fresques réalisées à Dallas pour rendre hommage aux équipes participant aux matchs de la Coupe du monde dans la région.

« Hier, une femme est venue embrasser la fresque, embrasser Messi. C’était assez intéressant. Beaucoup de gens l’adorent vraiment, mec. Je reçois des tonnes de photos, des tonnes de mentions sur lesquelles on me taggue, et tout ça. J’en suis vraiment fier, moi aussi. Je suis content d’avoir rendu justice à ce projet, et je suis content d’avoir fait la fierté de l’Argentine. Et j’espère qu’ils remporteront la Coupe cette année. », a indiquéJose May, alias Joe Skilz, artiste.

L’Argentine qui a remporté son match face à l’Algérie 3-0, affrontera l’Autriche lundi, autre vainqueur du groupe J, qui est sortit vainqueur d sa rencontre avec la Jordnanie 3-1.