Inde : le yoga, discipline millénaire entre tradition et sport

Varun Veer, expert et professeur de yoga a enseigné cette discipline millénaire un peu partout, de la Grèce à la France en passant par le Canada, les États-Unis et Hong Kong.

''L'histoire du yoga remonte à plus de 10 000 ans. Le Rig Veda est donc le plus ancien texte sacré au monde en matière de spiritualité, de philosophie hindoue ou de religion. Le yoga trouve ses racines dans les Vedas et dans l'humanité. Il transmet ainsi le concept de la réalisation de soi. ‘’, explique le yorgi.

Pour l’expert, outre la dimension physique, le yoga comporte aussi un aspect mental et spirituel dans a forme traditionnelle. En Occident, il était réduit à 95 % aux asanas (postures) et très peu au prana (souffle).

''À l’époque, il n’y avait que le hatha yoga, la pratique la plus traditionnelle. Mais lorsque le yoga s’est répandu hors de l’Inde, les gens ont compris qu’il existait de nombreuses formes de yoga, et qu’il pouvait y en avoir d’autres. Prenons par exemple le yoga Iyengar, le vinyasa, l’ashtanga et le yoga Sivananda. La base, c’est le hatha yoga. Quoi que vous pratiquiez sur le plan physique, c’est du hatha yoga.'', raconte Varun Veer.

La méditation reste incontournable dans la culture indienne.

''Normalement, si l’on observe la culture indienne, la tradition indienne, la culture familiale indienne, dès le plus jeune âge, on enseigne la méditation. Si je parle en hindi à la maison, on dit toujours « dhyan se khao », ce qui signifie que lorsque vous mangez, vous devez vous concentrer sur votre nourriture. « Dhyan se padho » quand vous étudiez, concentrez-vous sur vos études. « Dhyan se chalo » quand vous marchez, concentrez-vous sur votre marche. Ainsi, partout, on ajoute « dhyan ». « Dhyan », c’est la méditation.'', Explique ce yogi de 51 ans, titulaire d’un doctorat sur les origines et l’essence de cette discipline.

En 2014, le Premier ministre Narendra Modi, a initié une résolution à l’ONU faisant du 21 juin, la Journée internationale du yoga.