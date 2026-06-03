Somalie : tirs nourris à Mogadiscio sur fond de crise politique

À Mogadiscio, des coups de feu ont retenti en fin de journée dans le district central de Howl Wadaag et sur l’axe de Dabka, semant la panique parmi les habitants.

Selon plusieurs témoins et un journaliste de l’AFP, des affrontements ont opposé des unités de la police fédérale à des forces armées non clairement identifiées, certaines sources évoquant l’usage de lance-roquettes et des combats d’une quinzaine de minutes.

Au cœur de l’incident, l’ancien Premier ministre Hassan Ali Khaire a déclaré sur les réseaux sociaux avoir été visé par une attaque menée par des forces relevant, selon lui, de la présidence. Il affirme que ses partisans se préparaient à une manifestation pacifique prévue jeudi contre la prolongation du mandat du chef de l’État.

Le pouvoir, de son côté, rejette ces accusations et évoque un « incident malheureux », imputant les violences à des « milices armées » liées à l’opposition. La police assure avoir réagi de manière « professionnelle » après avoir été prise pour cible. Une enquête a été ouverte, tandis que les autorités affirment vouloir maintenir la sécurité dans la capitale.

Cet épisode intervient dans un contexte de crise institutionnelle. Le président Hassan Sheikh Mohamud fait face à une contestation croissante depuis la réforme constitutionnelle adoptée en mars, qui reconfigure le système électoral et est interprétée par l’opposition comme une tentative de prolongation du pouvoir exécutif. Le camp présidentiel soutient au contraire qu’un allongement transitoire du mandat est juridiquement fondé.

L’ancien président Sharif Sheikh Ahmed, également mobilisé dans le centre de la capitale en vue des manifestations prévues, a dénoncé une escalade imputable au pouvoir et averti que la contestation ne serait pas interrompue.

Alors que des tirs ont aussi été signalés près de zones résidentielles sensibles, la situation restait confuse en soirée, même si les autorités ont indiqué un retour progressif au calme.