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Le président taïwanais revendique son droit de faire des visites d'Etat

Sur cette photo diffusée par la présidence taïwanaise, le président de Taïwan, William Lai Ching-te, salue la foule à son arrivée à Eswatini, 2 mai 2026   -  
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AP/AP
By Rédaction Africanews

avec AP

Taïwan

Le président taïwanais a déclaré que le droit d’effectuer des visites d’État était un droit fondamental.

S’exprimant à son retour d’un voyage de trois jours dans le royaume africain d’Eswatini, Lai Ching-te avait été contraint d’annuler son voyage initial prévu le mois dernier à la suite de pressions chinoises, avait indiqué le gouvernement taïwanais. Trois pays avaient notamment révoqué les autorisations de vol et refusé le droit au président taïwanais de survoler leur espace aérien.

« En réalité, les visites réciproques entre chefs d’État sont très courantes, tout comme on rend visite à des amis ; c’est un droit fondamental de chaque pays. Le fait que cette visite ait été initialement entravée a en réalité montré au monde entier la détermination inébranlable du peuple taïwanais à s’ouvrir au monde.[...] Chers amis et chers compatriotes, la Terre est ronde, le monde appartient à tous, Taïwan appartient au monde, et le peuple taïwanais est composé de citoyens du monde. Le peuple taïwanais a le droit de s’ouvrir au monde. Nous ne céderons pas face à la répression. Au contraire, le peuple taïwanais, qui aime la paix et la liberté, continuera à défendre l’intérêt public et la rationalité, et à apporter davantage de participation et de contributions sur la scène mondiale avec une attitude constante et responsable. », a déclaré Lai Ching-te, président de Taïwan**.**

Le président de Taïwan a reprogrammé son voyage et est arrivé en Eswatini le 2 mai, où il a discuté de la coopération dans les domaines économique, agricole, culturel et éducatif.

Le royaume africain est l’un des 12 alliés diplomatiques restants de Taïwan.

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