Le président de Taïwan en Eswatini : une visite d'Etat pour renforcer les liens

Le président taïwanais Lai Ching-te est arrivé samedi en Eswatini pour une visite d’État visant à renforcer les liens avec l’un de ses rares alliés diplomatiques restants, malgré la pression internationale croissante exercée par la Chine.

Lai a assisté à une cérémonie d’accueil militaire au Mandvulo International Conference Hall aux côtés de Mswati III, suivie de pourparlers bilatéraux entre les deux dirigeants.

La visite a donné lieu à la signature d’un accord d’assistance mutuelle en matière douanière entre Taïwan, officiellement connu sous le nom de République de Chine, et le Royaume d’Eswatini, ainsi qu’à un communiqué conjoint affirmant la poursuite de la coopération.

Mswati a déclaré que son gouvernement maintiendrait son soutien à la participation de Taïwan à la communauté internationale, réaffirmant ainsi les liens diplomatiques de longue date entre les deux gouvernements.

Lai a souligné le statut de Taïwan sur la scène mondiale, affirmant que l’île autonome est un État souverain et ne devrait pas être exclue de la scène internationale.

« Aucun pays n'a le droit d'empêcher Taïwan de contribuer au monde », a déclaré M. Lai, ajoutant que Taïwan continuerait à renforcer ses capacités et à étendre sa coopération avec ses partenaires internationaux.

L'Eswatini est le seul pays africain à entretenir des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, alors que Pékin continue de faire pression sur les pays pour qu'ils reconnaissent la République populaire de Chine.