Zelensky en Syrie pour discuter sécurité et coopération régionale

Volodymyr Zelensky a rencontré son homologue syrien Ahmad Al-Charaa à Damas, dans un contexte de tensions régionales exacerbées par la guerre en Ukraine et les récents affrontements au Moyen-Orient.

« Nous avons discuté de la situation dans la région et des perspectives pour la rendre meilleure, ainsi que des circonstances de la guerre de la Russie contre l’Ukraine », a déclaré le président ukrainien sur les réseaux sociaux. Il a souligné un « intérêt fort pour l’échange d’expérience dans le domaine militaire », évoquant également la question de la sécurité alimentaire et le rôle potentiel de l’Ukraine comme fournisseur de denrées essentielles.

Cette visite à Damas intervient au lendemain d’une rencontre à Istanbul avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, centrée sur la sécurité énergétique et maritime, ainsi que sur les initiatives visant à mettre fin au conflit qui dure depuis plus de quatre ans.

Depuis le début du conflit, Kiev s’efforce de valoriser son expertise en matière de défense antiaérienne, notamment contre les drones Shahed d’origine iranienne utilisés par Moscou et surveillés de près par les monarchies du Golfe. La guerre au Moyen-Orient déclenchée par les frappes israélo-américaines fin février a temporairement suspendu les négociations sous médiation américaine entre Kiev et Moscou.

Si le renversement du président syrien Bachar al-Assad a affaibli l’influence de la Russie dans la région, Damas et Moscou conservent des liens étroits. Le président syrien s’est rendu à deux reprises à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, tandis qu’Assad déchu vit actuellement en Russie, son extradition restant réclamée par Damas.