Mondial 2026 : polémique sur l’interdiction des gourdes dans les stades

La FIFA a interdit aux supporters d'apporter des bouteilles d'eau réutilisables dans les stades de la Coupe du monde 2026, malgré les avertissements croissants selon lesquels la chaleur extrême pourrait mettre les supporters en danger.

Le code de conduite officiel des stades de la FIFA comprenait auparavant une clause qui disait : "Pour éviter tout doute, des bouteilles en plastique vides, transparentes et réutilisables, d'une capacité maximale de (1 litre), peuvent être introduites dans le stade."

Cependant, The Athletic a rapporté mercredi que ces directives avaient désormais été modifiées pour interdire explicitement les bouteilles rechargeables.

"Pour éviter toute ambiguïté, les bouteilles d'eau réutilisables ne peuvent pas être apportées dans le stade", indique un code de conduite actualisé du stade.

Cette décision a soulevé des questions parmi les fans, d'autant plus que le tournoi devrait se dérouler dans des températures estivales élevées aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les climatologues ont averti que certaines régions d'Amérique du Nord sont de plus en plus exposées à des chaleurs estivales extrêmes, tandis que les scientifiques sportifs affirment que les conditions mesurées à l'aide de l'indice de température du globe humide peuvent augmenter le risque de maladies liées à la chaleur dans les stades extérieurs.

La FIFA affirme que l'interdiction est basée sur des considérations de sécurité.

Dans un communiqué, l'instance dirigeante a déclaré que la règle visait à prévenir les risques potentiels, ajoutant que certains stades hôtes interdisaient déjà les bouteilles extérieures. Il a également indiqué que des stations d'hydratation, des zones de refroidissement et des systèmes de brumisation seront disponibles à l'intérieur des sites.

Cependant, les critiques affirment que cette décision pourrait laisser aux supporters des options limitées et potentiellement plus coûteuses pour rester hydratés pendant les matches.

Lors de tournois précédents organisés dans des conditions chaudes, des restrictions similaires sur les boissons à l'extérieur ont déjà suscité un débat sur le confort des supporters et les prix des stades.

La Coupe du monde 2026 sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, les organisateurs promettant des installations améliorées et des services aux supporters dans le cadre des préparatifs du tournoi élargi.

Le dernier changement de règle permettra probablement de se concentrer sur la manière dont ces promesses seront tenues une fois le tournoi commencé.