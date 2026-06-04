Le Zimbabwe élu au Conseil de sécurité de l'ONU pour 2027-2028

Le Zimbabwe siègera au Conseil de sécurité pour la période 2027-2028 en qualité de membre non permanent. Le pays d’Afrique australe a été élu à ce poste mercredi par l’Assemblée générale de Nations Unies.

Le Zimbabwe fera son entrée au sein du Conseil de sécurité le 1er janvier de l’année prochaine pour un mandat de deux ans.

Au total, cinq nouveaux membres non permanents ont été choisis mercredi dont l'Autriche, le Kirghizistan, le Portugal, Trinité-et-Tobago. Ce pays a été élu pour le groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, face au Guyana.

''Depuis son indépendance, il y a 64 ans, Trinité-et-Tobago a défendu l’État de droit, promu les droits de l’homme, renforcé le droit international et n’a jamais gardé le silence face à l’injustice. Aujourd’hui, nous réaffirmons notre attachement à la Charte des Nations unies, au droit international et à l’État de droit. Notre campagne visant à établir un consensus pour la réalisation d’une paix et d’une sécurité durables guidera notre engagement au sein du Conseil, alors que vous vous engagez à favoriser le dialogue et à surmonter les divergences face à la multiplicité des défis complexes auxquels est confrontée la communauté internationale.'', a déclaré Sean Sobers, ministre des Affaires étrangères et des Affaires de la CARICOM, Trinité-et-Tobago.

Les cinq pays élus remplaceront le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie à l’expiration de leur mandat, fin 2026.