Mondial 2026 : tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau format à 48 équipes

La Coupe du monde 2026 marquera un tournant dans l’histoire du football. Organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la compétition sera la plus grande jamais organisée avec 48 équipes participantes, 104 matchs et une phase à élimination directe élargie. Voici les principaux changements à retenir.

Une Coupe du monde plus grande que jamais

Pour la première fois, 48 sélections nationales participeront au Mondial, contre 32 lors des éditions précédentes. Cette réforme, adoptée par la FIFA, vise à offrir davantage de places aux nations issues de régions moins représentées, notamment l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Nord.

L'objectif est de rendre la compétition plus inclusive tout en permettant à davantage de pays de vivre l'expérience d'une Coupe du monde.

12 groupes au lieu de 8

Le nouveau format prévoit 12 groupes de quatre équipes chacun. Chaque sélection disputera au minimum trois matchs lors de la phase de groupes.

Parmi les représentants africains figurent notamment le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Sénégal, l'Algérie, la RDC, le Ghana, la Tunisie, le Cap-Vert et l'Afrique du Sud.

Cette formule remplace le système traditionnel de huit groupes de quatre équipes utilisé depuis la Coupe du monde 1998.

Des seizièmes de finale font leur apparition

L'une des principales nouveautés est l'introduction des seizièmes de finale. Désormais, 32 équipes accéderont à la phase à élimination directe.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront automatiquement. Ils seront rejoints par les huit meilleurs troisièmes, déterminés selon plusieurs critères, notamment le nombre de points, la différence de buts et le fair-play.

Cette évolution augmente les chances de qualification pour les nations moins expérimentées et pourrait favoriser davantage de surprises.

Une compétition plus longue

Avec l'augmentation du nombre de participants, la durée du tournoi est également revue à la hausse. La Coupe du monde 2026 s'étendra sur 39 jours, du 11 juin au 19 juillet.

Au total, 104 rencontres seront disputées, contre 64 lors du Mondial 2022 au Qatar. Le futur champion devra jouer huit matchs pour remporter le trophée, soit un de plus que dans l'ancien format.

Une opportunité historique pour l'Afrique

L'élargissement de la compétition profite particulièrement aux sélections africaines, qui seront plus nombreuses à participer. Cette présence renforcée pourrait permettre au continent de confirmer sa progression sur la scène mondiale après les performances remarquées du Maroc en 2022.

Avec davantage de représentants et un tableau final plus accessible, l'Afrique espère franchir un nouveau cap et jouer un rôle majeur dans cette édition historique du Mondial.