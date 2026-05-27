Le pape Léon XIV reçoit Pedro Sánchez au Vatican avant sa visite en Espagne

Les images diffusées par Vatican Media montrent Pedro Sánchez et pape Léon XIV s’entretenant en privé dans la bibliothèque apostolique avant un échange de cadeaux et une photo officielle avec la délégation espagnole à l’issue de l’audience. Le dirigeant espagnol a également rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, ainsi que l'archevêque Paul Richard Gallagher, responsable des relations avec les États étrangers et les organisations internationales. Selon le Bureau de presse du Vatican, les échanges se sont déroulés dans une atmosphère cordiale et ont porté sur des questions liées à la coopération entre l'Espagne et le Saint-Siège. Cette rencontre intervient alors que le pape Léon XIV poursuit une série d'audiences diplomatiques depuis son élection, tandis que l'Espagne se prépare à la première visite officielle du pape dans le pays depuis son entrée en fonction plus tôt cette année.