Cuba : les pénuries de carburant paralysent le ramassage des ordures

Dans la capitale cubaine qui compte près de deux millions d’habitants, les habitants décrivent des rues envahies par les détritus aussi bien dans le centre que dans les zones périphériques, alors que les températures augmentent à l’approche de l’été. Les autorités attribuent cette situation aux pénuries de carburant, qui limitent fortement l’activité des camions de collecte publics et retardent le ramassage des déchets pendant de longues périodes. Cette crise s’inscrit dans un contexte économique plus large marqué par des coupures d’électricité, des pénuries d’eau et des perturbations des transports à travers le pays. Selon des données municipales publiées l’an dernier, La Havane produit chaque jour l’équivalent d’environ douze piscines olympiques de déchets solides, alors que seulement 57 % sont effectivement collectés. Face à l’accumulation des ordures, les autorités sanitaires redoutent une dégradation des conditions d’hygiène. La hausse des températures et l’arrivée des pluies saisonnières pourraient favoriser la prolifération d’insectes et augmenter les risques de maladies. Pour tenter de limiter les conséquences de la crise, plusieurs initiatives citoyennes se mobilisent. Des projets communautaires comme El Batazo ont renforcé les opérations de nettoyage, en récupérant les matériaux recyclables et en organisant l’évacuation des déchets dans les secteurs les plus touchés.