RDC : la réouverture de l’aéroport de Bunia soulage les voyageurs

À Bunia, dans l’est de la République démocratique du Congo, les voyageurs retrouvent progressivement les liaisons aériennes après la suspension du trafic commercial décidée dans le cadre de la lutte contre la 17ᵉ épidémie d’Ebola.

Durant plus d’une semaine, seuls les vols humanitaires et médicaux étaient autorisés à opérer depuis l’aéroport, principal point d’accès de la province de l’Ituri.

La reprise du trafic intervient après des évaluations des autorités sanitaires, qui estiment que les conditions permettent désormais une réouverture progressive, tout en maintenant un dispositif de surveillance renforcé. Le ministère des Transports précise que des mesures strictes de prévention restent en vigueur, notamment le contrôle systématique de la température, le lavage obligatoire des mains et la gestion immédiate des cas suspects par les services sanitaires compétents.

Sur le terrain, cette reprise est accueillie avec soulagement par les passagers, confrontés à une double contrainte sanitaire et sécuritaire. « C’était une charge supplémentaire pour nous : d’un côté l’épidémie, de l’autre la fermeture de l’aéroport. Cette réouverture nous soulage et nous rassure », témoigne un voyageur, qui dit se sentir désormais plus en sécurité.

Pour d’autres, la suspension des vols a eu des conséquences directes sur des déplacements personnels essentiels. Jenny Avuchi explique avoir dû reporter un voyage lié à un deuil familial. « Nous ne sommes pas habitués à voyager par la route avec l’insécurité sur les axes. Nous avons dû attendre la réouverture. Aujourd’hui nous sommes très heureux et soulagés », confie-t-elle.

Les autorités insistent toutefois sur la poursuite des mesures sanitaires dans les enceintes aéroportuaires. Selon le pilote Isaac Owuma, les procédures sont strictement appliquées à chaque étape du parcours passager : « Chaque passager reçoit un masque avant l’embarquement. Le lavage des mains est obligatoire à l’embarquement comme au débarquement, et la température des voyageurs est systématiquement contrôlée. »

Dans un contexte où la province de l’Ituri reste fortement touchée par la flambée d’Ebola, la réouverture de l’aéroport constitue une étape importante pour la reprise des échanges et des opérations humanitaires, tout en restant encadrée par une vigilance sanitaire accrue.