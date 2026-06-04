Niger : le président du Bénin en visite au Niger, signe d'apaisement des tensions

Le nouveau dirigeant du Bénin poursuit ses efforts de réconciliation avec les pays membres de l’AES en se rendant au Niger et au Burkina Faso.

Ce geste du président béninois récemment élu Romuald Wadagni, marque sa volonté d’apaisement des tensions entre son pays et ces États d’Afrique de l’Ouest dirigés par l’armée.

« La signification de cette journée est vraiment très importante pour nous, car nous nous sommes sentis véritablement orphelins de l’absence de l’ambassadeur et du président de la République pendant quatre ans. Nous nous sommes vraiment sentis comme des orphelins. Nous sommes reconnaissants de l’arrivée du président Wadagni, et sa visite est très importante pour nous. Et le peuple béninois le remercie vivement d’avoir fait ce déplacement pour sa première visite au Niger. », a déclaré Oumarou Mamane Soumanou, ressortissant béninois au Niger.

Les dirigeants militaires du Niger, qui ont rompu leurs liens avec leur allié traditionnel, la France,

Après leur arrivée au pouvoir lors d’un coup d’État en juillet 2023, les dirigeants militaires du Niger ont fermé la frontière avec le Bénin après avoir accusé ce pays d’abriter des « bases françaises » déterminées à déstabiliser le Niger. Mais le chef de la junte, Abdourahamane Tiani, et le président du Bénin, Romuald Wadagni, qui a pris ses fonctions le 24 mai, ont publié une déclaration commune à l'issue de leur rencontre mardi, signalant un changement dans leurs relations.

Le Niger et le Bénin partagent des intérêts économiques : le port de Seme-Kpodji à Cotonou constitue la voie la plus facile pour acheminer des marchandises vers Niamey et pour exporter ses matières premières.

Selon les chiffres officiels nigériens, 80 % du fret du Niger transitait par cette voie avant le conflit. Un immense oléoduc qui exporte le pétrole nigérien via le Bénin est resté en service. Mais le seul pont reliant les deux pays, séparés par le fleuve Niger, reste fermé, avec des mesures de sécurité renforcées, selon des habitants de la région.