Albanie : quatrième jour de mobilisation contre un complexe de luxe lié à la famille Trump

La police a utilisé des canons à eau après que des manifestants ont franchi un cordon de sécurité près des bâtiments gouvernementaux et exigé l’abandon du projet.Les manifestants arboraient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Narta n’est pas à vendre » ou encore « Ne touchez pas à Narta », tout en exigeant l’abandon du projet et la démission des responsables qui le soutiennent. Au cœur de la polémique figure un complexe touristique prévu dans la lagune de Narta, l'un des écosystèmes les plus sensibles du pays, ainsi qu'un second développement sur l'île de Sazan, une ancienne base militaire. Le gouvernement albanais défend cet investissement, estimant qu'il pourrait accélérer le développement du tourisme et soutenir les ambitions européennes du pays. Le projet est associé à Affinity Partners, le fonds d'investissement de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, un lien qui a contribué à alimenter la colère d'une partie de l'opinion publique. Les organisations environnementales mettent en garde contre les conséquences à long terme du chantier. Selon elles, les travaux pourraient s'étendre sur dix à quinze ans et nécessiter la construction d'infrastructures de grande ampleur, dont près de 10 000 chambres d'hôtel. Les opposants craignent une transformation irréversible de ce littoral reconnu pour sa richesse écologique et ses habitats naturels, faisant de ce projet le symbole d'un débat plus large sur l'urbanisation et la protection de l'environnement en Albanie.