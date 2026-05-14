Visite de Donald Trump à Pékin pour apaiser les tensions avec la Chine

Donald Trump a entamé jeudi une visite officielle à Pékin pour rencontrer Xi Jinping, dans un contexte de tensions persistantes entre les deux puissances autour du commerce, de Taïwan et des nouvelles technologies. Ce déplacement marque la première visite d’un président américain en exercice en Chine depuis près de dix ans et vise à relancer le dialogue entre les deux pays afin d’éviter une nouvelle confrontation économique. Donald Trump a été accueilli avec une cérémonie sur tapis rouge à la Grande salle du peuple avant l’ouverture des entretiens bilatéraux. Xi Jinping a déclaré que la Chine et les États-Unis devaient "travailler ensemble pour relever les défis mondiaux". Donald Trump a affirmé de son côté que les deux pays pouvaient avoir "un avenir fantastique ensemble". Il a également qualifié Xi Jinping de "grand dirigeant", soulignant que leurs échanges directs avaient souvent permis de résoudre rapidement leurs différends. Les discussions doivent notamment porter sur la prolongation d’une trêve tarifaire conclue en octobre 2025, après plusieurs années de guerre commerciale durant lesquelles les deux pays se sont imposé des droits de douane dépassant 100 %. Les questions liées à Taïwan, aux exportations de terres rares et à la régulation de l’intelligence artificielle figurent également parmi les principaux sujets abordés. Plusieurs grands patrons américains ont rejoint la délégation à Pékin, dont Elon Musk pour Tesla, Jensen Huang pour Nvidia et Tim Cook pour Apple, illustrant les importants enjeux économiques de cette visite. Donald Trump doit quitter la Chine vendredi après un dernier entretien en tête-à-tête avec Xi Jinping.