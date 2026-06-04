Kenya-incendie dans un internat : détention provisoire prolongée pour les filles mises en cause

Au Kenya, la justice a autorisé le maintien en détention provisoire pendant 21 jours, de neuf élèves soupçonnées d'avoir planifié et perpétré un incendie criminel dans un internat pour filles près de de Naivasha, le 28 mai.

Un délai demandé par les enquêteurs afin de mener à bien leurs investigations. Les jeunes filles seraient détenues dans un foyer pour mineur. L’incendie de l’internant avait fait 16 morts et de dizaines de blessées.

''Nous pensons donc que nous reviendrons devant le tribunal le 24 juin afin d’obtenir de nouvelles instructions de la part de la cour. D’ici là, les tribunaux, la nation et nous-mêmes, en tant que victimes, espérons que l’enquête sera terminée, que nous aurons obtenu les réponses que nous attendons tant et que nous aurons trouvé une voie à suivre pour rendre justice aux victimes.'', a déclaré Mbogo Macharia, avocat des victimes.

Mais la décision du tribunal est contestée par la défense qui avait demandé la libération des élèves. Les jeunes filles mises en cause sont en garde à vue depuis au moins six jours.

''Nous avions fait valoir devant le tribunal qu’il n’y avait, en principe, aucune raison impérieuse justifiant la détention des enfants. Le tribunal a toutefois adopté un point de vue différent. Nous avons déjà informé nos clients, qui sont parfaitement au courant.'', a déclaré Hezron Mogire, avocat de la défense.

L'incendie du 28 mai a ravagé le dortoir de l'école pour filles Utumishi, qui hébergeait 202 élèves à Gilgil, près de Naivasha, à 90 kilomètres à l'ouest de la capitale, Nairobi.