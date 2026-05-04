Maroc : le prince Moulay El Hassan nommé à un poste clé de l’armée

Le roi Mohammed VI a nommé, samedi, son fils Moulay El Hassan à un poste stratégique au sein des Forces armées royales (FAR). À 22 ans, le prince héritier devient coordinateur des bureaux et services de l’état-major général.

Cette fonction, hautement sensible dans l’organisation militaire, avait déjà été occupée par Mohammed VI lui-même à partir de 1985, lorsqu’il était prince héritier. Une continuité symbolique qui illustre la préparation progressive du futur souverain à ses responsabilités.

L’annonce a été faite dans un communiqué officiel relayé par l’agence MAP. En tant que chef suprême et chef d’état-major général des FAR, le roi a personnellement validé cette nomination.

Encore étudiant à l’Université polytechnique de Rabat, Moulay El Hassan joue déjà un rôle actif sur la scène institutionnelle. Il accompagne régulièrement le souverain et le représente lors de nombreuses activités officielles, tant au niveau national qu’international.

Avec cette nomination, le prince héritier s’inscrit davantage au cœur de l’appareil d’État et renforce son expérience dans les domaines stratégiques, dans la perspective de sa future accession au trône.