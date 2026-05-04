Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Maroc : le prince Moulay El Hassan nommé à un poste clé de l’armée

Le roi Mohammed VI du Maroc, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, préside une séance de travail au Palais royal de Rabat, le 9 septembre 2023   -  
Copyright © africanews
Moroccan Royal Palace via AP
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP Photo

Maroc

Le roi Mohammed VI a nommé, samedi, son fils Moulay El Hassan à un poste stratégique au sein des Forces armées royales (FAR). À 22 ans, le prince héritier devient coordinateur des bureaux et services de l’état-major général.

Cette fonction, hautement sensible dans l’organisation militaire, avait déjà été occupée par Mohammed VI lui-même à partir de 1985, lorsqu’il était prince héritier. Une continuité symbolique qui illustre la préparation progressive du futur souverain à ses responsabilités.

L’annonce a été faite dans un communiqué officiel relayé par l’agence MAP. En tant que chef suprême et chef d’état-major général des FAR, le roi a personnellement validé cette nomination.

Encore étudiant à l’Université polytechnique de Rabat, Moulay El Hassan joue déjà un rôle actif sur la scène institutionnelle. Il accompagne régulièrement le souverain et le représente lors de nombreuses activités officielles, tant au niveau national qu’international.

Avec cette nomination, le prince héritier s’inscrit davantage au cœur de l’appareil d’État et renforce son expérience dans les domaines stratégiques, dans la perspective de sa future accession au trône.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.