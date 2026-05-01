FIFA : le Maroc accueillera un vote clé pour le mandat final d'Infantino

Le congrès électif de la FIFA prévu en 2027 se tiendra au Maroc. Ce rendez-vous stratégique devrait entériner la réélection de Gianni Infantino pour un ultime mandat de quatre ans à la tête du football mondial.

La réunion, fixée au 18 mars 2027, rassemblera les 211 fédérations membres de la FIFA. Sans candidat déclaré face à lui, Infantino se dirige vers une troisième réélection depuis son arrivée en 2016. "Je suis à la fois honoré et humble", a-t-il déclaré devant les dirigeants du football mondial, confirmant implicitement sa candidature.

La FIFA affiche une santé financière robuste, avec des réserves de plusieurs milliards de dollars. La Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord devrait encore renforcer ces revenus. Conséquence directe : chaque fédération membre pourrait percevoir au moins 8 millions de dollars sur la durée du mandat présidentiel, consolidant l’influence politique de l’instance.

Infantino lui-même a perçu plus de 6 millions de dollars en 2025, tout en renforçant son réseau international auprès de figures comme Donald Trump ou Mohammed bin Salman, dans un contexte marqué par l’attribution du Mondial 2034 à l’Arabie saoudite.

Le Maroc, nouveau centre du football mondial

Avec 54 voix sur 211, l’Afrique constitue un bloc électoral clé. La Confédération africaine de football, dirigée par Patrice Motsepe, a déjà affiché son soutien à Infantino. Après Kigali en 2023, le choix du Maroc confirme l’ancrage stratégique du président de la FIFA sur le continent africain.

Le congrès 2027 se déroulera à Rabat, où la FIFA a récemment installé son bureau régional africain. Le pays poursuit son ascension sur la scène internationale :

Coorganisation de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal

avec l’Espagne et le Portugal Projet de finale à Casablanca dans un stade de 115 000 places

Concurrence avec le stade Santiago Bernabéu pour accueillir la finale

Cette dynamique est portée par Fouzi Lekjaa, figure influente du football africain et membre du Conseil de la FIFA.

Progression sportive historique

Le Maroc a marqué l’histoire lors de la Coupe du monde 2022 en devenant la première nation africaine à atteindre les demi-finales. Le pays multiplie également les événements internationaux et renforce ses partenariats avec la FIFA, notamment pour l’organisation de compétitions féminines.

Le mandat d’Infantino pourrait s’étendre jusqu’en 2031, atteignant la limite maximale autorisée. Initialement fixée à 12 ans après les scandales ayant entraîné la chute de Sepp Blatter, cette limite a été réinterprétée : son premier mandat partiel (2016-2019) n’est pas comptabilisé.