Ghana : un député arrêté aux Pays-Bas dans le cadre d’une enquête liée au FBI

Le député ghanéen Kwame Ohene Frimpong a été interpellé à l’aéroport de Schiphol, à Amsterdam, selon un communiqué du Parlement du Ghana.

L’élu, représentant la circonscription d’Asante Akyem North, aurait été arrêté par les autorités néerlandaises dans le cadre d’une enquête en cours liée au Federal Bureau of Investigation (FBI) américain.

Soupçons de blanchiment d’argent et d’arnaques sentimentales en ligne

D’après plusieurs sources proches du dossier, l’enquête concernerait des soupçons de blanchiment d’argent et d’arnaques sentimentales en ligne, pour un montant estimé à près de 32 millions de dollars.

À ce stade, ni les autorités néerlandaises ni le FBI n’ont officiellement confirmé ces accusations.

Dans un bref communiqué, le Parlement ghanéen a indiqué avoir été informé de la détention du député et chercher à obtenir davantage d’informations sur les circonstances de l’affaire.

Le document, signé par le greffier du Parlement, Ebenezer Ahumah Djietror, précise que le président du Parlement ainsi que les responsables parlementaires sont en contact avec la mission diplomatique du Ghana à La Haye.

Le Parlement demande des clarifications

Les autorités ghanéennes souhaitent notamment savoir si des charges officielles ont été retenues contre Kwame Ohene Frimpong et connaître les raisons exactes de son déplacement aux Pays-Bas.

Aucune information n’a encore été communiquée pour déterminer si le député voyageait dans le cadre d’une mission officielle ou à titre privé.

L’arrestation du parlementaire suscite déjà une forte attention au Ghana, où de nombreuses voix réclament davantage de transparence de la part des autorités néerlandaises et ghanéennes.

Le Parlement a assuré que de nouvelles informations seront communiquées dès que l’enquête progressera et que davantage de détails seront disponibles.