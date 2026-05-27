Afrique du Sud : le Ghana entame le rapatriement volontaire de ses ressortissants

Un premier groupe d’environ 300 ressortissants ghanéens a quitté l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg mercredi.

Un départ volontaire qui s’inscrit dans le cadre des mesures prises par Accra face aux tensions visant les étrangers africains en Afrique du Sud depuis des semaines. Plus de 800 Ghanéens se sont inscrits auprès du Haut-Commissariat du Ghana à Pretoria pour être évacués.

‘’Je pense que dans ce cas précis, il s'agit moins pour le Ghana de protéger ses citoyens en tant que tels, ou ces 300 personnes en particulier. Ces personnes pourraient probablement se déplacer ailleurs dans le pays ou obtenir de l'aide en Afrique du Sud. Il s’agit d’une mesure symbolique visant à envoyer un message à leur homologue plus puissant, l’Afrique du Sud, pour lui faire comprendre que cela est politiquement inacceptable. C’est une tentative pour faire honte à l’Afrique du Sud, pour la classer parmi les pays actuellement en proie au désordre et au discrédit. ‘’, explique Loren Landau, professeur à l'Université de Witwatersrand et au Centre africain pour les migrations et la société.

Les frustrations liées au chômage, à la criminalité et à l'accès aux services ont attisé les tensions autour de l'immigration clandestine.

‘’Oui, les Sud-Africains aimeraient généralement voire moins d’immigrants dans les rues. Ils aimeraient que les frontières soient fermées ou au moins renforcées. Ils aimeraient que les Sud-Africains soient davantage favorisés sur le marché du travail et dans l’accès aux services, mais la plupart des Sud-Africains ne sont pas prêts à manifester et à soutenir le genre de violence que nous avons vu ces dernières semaines.’’, affirme le professeur Loren Landau.

Les autorités sud-africaines ont condamné les violences à l'encontre des ressortissants étrangers tout en reconnaissant les préoccupations liées à l'immigration illégale.