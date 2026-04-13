Nigeria : une enquête ouverte après une frappe aérienne contre un marché

Au Nigeria, une enquête a été ouverte après une attaque aérienne contre le village de Jilli, dans l'État de Yobe. Le raid visait les djihadistes de Boko Haram selon l'armée.

Mais des témoins affirment que des civils auraient été tués, les frappes ayant touché un marché local. Amnesty international parle de 100 civils tués alors que 35 autres ont été grièvement blessés.

Des informations prises au sérieux par les autorités de l’armée de l’air nigériane. Ils disent avoir mené l’opération sur la base des renseignement faibles liés aux mouvements des membres de Boko Haram.

Le drame s’est produit dans la zone Geidam, épicentre de l’insurrection du groupe terroriste qui a fait allégeance à l’Etat islamique en 2015.

Les bavures liées à la lutte contre les terroristes ont déjà coûté la vie à au moins 500 civils depuis 2017 au Nigeria, lors des frappes similaires selon des médias.