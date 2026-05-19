CPI : audience de mise en accusation contre un ancien directeur de prison libyen

Un ancien directeur de la prison libyenne de Mitiga comparaît à partir de ce mardi devant la Cour pénale internationale.

Khaled Mohamed Ali el Hishri est soupçonné de 17 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.

Le procureur demande sa mise en accusation pour des viols, violences sexuelles, torture, persécution et esclavage commis entre 2014 et 2020…

Durant six ans, au moins 5000 civils ont été « systématiquement torturés » dans la prison, où les violences sous toutes les formes étaient la norme.

Le suspect était connu pour contrôler le quartier des femmes de cette prison.

L’audience de mise en accusation va durer trois jours, jusqu’à ce jeudi.

Les juges doivent évaluer la crédibilité des accusations portées contre l’homme de 47 ans afin de déterminer si un procès aura lieu. Par la suite, les juges disposeront de 60 jours pour se prononcer.