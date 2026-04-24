CPI : Rodrigo Duterte sera bien jugé pour crimes contre l’humanité

La Cour pénale internationale a décidé de renvoyer en jugement l’ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, accusé de crimes contre l’humanité commis dans le cadre de sa campagne antidrogue.

S’exprimant au nom de la Cour, la porte-parole Oriane Huber Maillet a déclaré :

« Aujourd’hui, les juges de la Chambre préliminaire I ont confirmé à l’unanimité l’ensemble des charges retenues contre Rodrigo Roa Duterte et l’ont renvoyé en jugement. » Elle a précisé que les magistrats ont estimé qu’il existait des « motifs substantiels de croire » à sa responsabilité dans des crimes de meurtre et de tentative de meurtre constitutifs de crimes contre l’humanité.

Selon la Cour, ces faits auraient été commis dans le cadre d’une attaque « généralisée et systématique » visant des civils entre 2011 et 2019, au cœur de la politique dite de « guerre contre la drogue » menée par l’ancien chef de l’État.

Les procureurs reprochent à Rodrigo Duterte trois chefs de crimes contre l’humanité, fondés notamment sur son implication présumée dans au moins 76 meurtres considérés comme emblématiques d’exécutions extrajudiciaires. Les autorités judiciaires internationales estiment toutefois que le nombre total de victimes pourrait se chiffrer en milliers.

Cette décision fait de lui le premier ancien chef d’État asiatique renvoyé devant la CPI, juridiction chargée de juger les crimes les plus graves tels que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

La défense conteste fermement les accusations et affirme que l’ancien président est dans l’incapacité de suivre la procédure pour des raisons de santé. Duterte, âgé de 81 ans, n’a pas assisté aux audiences récentes et n’a été vu depuis son arrestation que lors d’une comparution par visioconférence, durant laquelle il apparaissait affaibli et désorienté.

Dans sa décision, la CPI a néanmoins estimé que les éléments présentés justifient la tenue d’un procès, dont la date reste à fixer.