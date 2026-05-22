Afrique du Sud : report de l'évacuation de 800 ressortissants ghanéens

Le Ghana a annoncé jeudi avoir reporté l'évacuation de plus de 800 de ses ressortissants d'Afrique du Sud.

L’annonce intervient après qu'une vidéo virale montrant l'agression présumée d'un Ghanéen a suscité l'indignation.

Les images montrant Emmanuel Asamoah, un Ghanéen vivant en Afrique du Sud, se faire agresser ont largement circulé sur les réseaux sociaux lors de la dernière vague de violences xénophobes visant les ressortissants étrangers dans le pays.

En réponse, le ministère ghanéen des Affaires étrangères avait déclaré au début du mois qu’il procédait à l’évacuation de ses ressortissants d’Afrique du Sud.

Quelque 800 Ghanéens devaient être évacués à partir de jeudi, mais le processus a été reporté en raison du nombre important de personnes à évacuer et des procédures d’autorisation légales exigées par l’Afrique du Sud.

« Compte tenu du nombre de personnes concernées et des conditions légales sud-africaines à respecter, notamment le contrôle obligatoire des passagers, la coordination multi-institutionnelle et les autorisations de vol, l’évacuation prévue a été reportée de quelques jours », a déclaré le ministère.

Le ministère ghanéen des Affaires étrangères a ajouté que les autorités ghanéennes et sud-africaines avaient convenu d’accélérer le processus.

Un seul Ghanéen s’est présenté jeudi à l’aéroport international O.R. Tambo en Afrique du Sud, ont rapporté des journalistes de l’AFP présents sur place.

Le gouvernement ghanéen a promis d'offrir aux personnes qu'il évacue d'Afrique du Sud une aide financière à la réintégration ainsi qu'un soutien psychosocial.