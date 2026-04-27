Russie : le ministre iranien des Affaires étrangères va rencontrer Poutine

Le ministre des Affaires Etrangères iranien Abbas Araghchi a atterri ce lundi matin à Saint-Pétersbourg en Russie. Il doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine dans la journée.

Cette visite en Russie marque une nouvelle étape, après un week-end chargé où le chef de la diplomatie s’est rendu au Pakistan et à Oman, pays avec lequel il partage le détroit d'Ormuz.

La visite d’Araghchi intervient alors que le bras de fer entre l’Iran et les États-Unis dans le détroit d’Ormuz persiste malgré un cessez-le-feu, maintenant les prix du pétrole à un niveau élevé.

"C’est une bonne occasion pour nous de consulter nos amis russes sur les développements qui ont eu lieu en lien avec la guerre pendant cette période et sur ce qui se passe actuellement", a déclaré Araghchi dans une interview vidéo diffusée par les médias d’État.

Le ministre iranien des Affaires étrangères était ce samedi à Mascate pour s’entretenir avec de hauts responsables omanais sur les relations bilatérales et les développements régionaux, a indiqué le ministère iranien des Affaires étrangères.

Cette visite constitue la deuxième étape d’une tournée régionale qui a débuté vendredi à Islamabad, au Pakistan et s’achèvera en Russie.

À Islamabad, Araghchi a rencontré le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, et le Premier ministre Shehbaz Sharif, selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim. Il a évoqué la position de l'Iran sur la fin de la guerre impliquant les États-Unis et Israël, ainsi que les relations bilatérales et les développements régionaux plus larges.

Dans un message publié sur X, Abbas Araghchi a qualifié sa visite au Pakistan de "très fructueuse" et a déclaré que l'Iran appréciait les "bons offices et les efforts fraternels" du Pakistan "pour ramener la paix dans notre région".

Il a indiqué avoir fait part de la position de l'Iran sur un cadre visant à mettre définitivement fin à la guerre, ajoutant : "Il reste à voir si les États-Unis sont vraiment sérieux en matière de diplomatie".

Après le départ d’Araghchi du Pakistan, le président américain Donald Trump a déclaré avoir annulé une visite prévue au Pakistan de l’envoyé spécial Steve Witkoff et de son gendre Jared Kushner.

Donald Trump va tenir une réunion de crise sur l'Iran avec son équipe dirigeante de sécurité nationale et de politique étrangère.

Pour l’heure toutes les tentatives de négociation pour parvenir à un cessez-le-feu durable et la réouverture du détroit d'Ormuz ont échoué.