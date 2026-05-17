Résurgence d'Ebola : les populations ougandaises se disent inquiètes

Les habitants de la capitale ougandaise ont exprimé leurs craintes et leurs inquiétudes samedi après que les autorités ont confirmé un cas d’Ebola à la suite d’une nouvelle épidémie au Congo voisin.

L’Ouganda a confirmé vendredi un cas d’Ebola que les autorités ont qualifié d’« importé » du Congo.

La personne est décédée à l’hôpital musulman de Kibuli, dans la capitale ougandaise, Kampala, le 14 mai.

Les personnes arrivant à l’hôpital ont été contrôlées à l’aide de thermomètres infrarouges et ont reçu du gel hydroalcoolique à l’entrée du bâtiment lors de leur visite samedi.

« Quand je les ai entendus dire qu’ils avaient un cas suspect d’Ebola, cela m’a effrayé », a déclaré Francis Anguzu, un habitant de Kampala.

« Pourquoi ? Vous pouvez imaginer ce qu’est Ebola, ses effets, ses effets secondaires… ce n’est pas une maladie anodine. C’est aussi une maladie mortelle. »

Un autre habitant, Ismail Kigongo, a fait écho à ces inquiétudes.

« J’ai perdu mon père à cause d’une maladie comme celle-là, comme Ebola ou la COVID », a-t-il déclaré.

« J’ai vraiment peur parce que je me souviens d’avoir enterré mon père sans avoir pu voir son corps. »

Cette déclaration intervient alors que les autorités ont indiqué qu’au moins 80 décès avaient été signalés au Congo à la suite de la nouvelle épidémie dans la province orientale d’Ituri.

Samedi, les agents de santé se sont empressés d’intensifier le dépistage et la recherche des contacts afin de contenir la maladie.

Les autorités ont annoncé l’épidémie vendredi, faisant état de 65 décès et de 246 cas suspects.

Le ministre congolais de la Santé, Samuel-Roger Kamba, a déclaré vendredi soir qu’il y avait eu huit cas confirmés en laboratoire, dont quatre décès.

Les résultats des tests ont confirmé la présence du virus Bundibugyo, un variant de la maladie qui avait été moins présent lors des précédentes épidémies au Congo.

Il s’agit de la 17e épidémie au Congo depuis l’apparition du virus Ebola dans le pays en 1976.

Le virus Ebola est très contagieux et peut se transmettre par les fluides corporels tels que les vomissures, le sang ou le sperme.

La maladie qu’il provoque est rare, mais grave et souvent mortelle.