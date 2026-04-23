Mondial 2026 : un émissaire de Trump demande à remplacer l'Iran par l'Italie

Un émissaire du président américain Donald Trump a contacté la FIFA pour lui demander d'écarter l'Iran et d'inviter l'Italie à sa place pour la Coupe du Monde 2026, selon le Financial Times.

L'envoyé spécial américain Paolo Zampolli a confié au FT mercredi que ce serait un "rêve" de voir les quadruples champions du monde italiens fouler les pelouses du Mondial organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada — et ce malgré l'élimination de la Squadra Azzurra lors des barrages de qualification le mois dernier.

L'ambassade iranienne à Rome a vivement réagi, estimant que cette proposition révélait la "faillite morale" des États-Unis, et rappelant que l'Italie n'avait pas besoin de "passe-droits politiques" pour prouver sa valeur dans le football mondial.

Cette sortie serait une tentative de recoller les morceaux entre Trump et la Première ministre italienne Giorgia Meloni, après que cette dernière s'est brouillée avec le président américain en critiquant ses attaques contre le pape Léon XIV au sujet de la guerre contre l'Iran, rapporte le FT.

"Je confirme avoir suggéré à Trump et au président de la FIFA Gianni Infantino que l'Italie remplace l'Iran au Mondial. Je suis Italien de naissance, et ce serait un rêve de voir les Azzurri dans un tournoi organisé aux États-Unis. Avec quatre étoiles à leur palmarès, ils ont largement le profil pour justifier leur participation", a déclaré Zampolli.

L'Italie compte effectivement quatre couronnes mondiales à son actif, mais elle a raté la qualification pour une troisième phase finale consécutive, éliminée aux tirs au but par la Bosnie-Herzégovine lors de la finale des barrages.

"L'Italie a forgé sa légende sur le terrain, pas grâce à des faveurs politiques", a répliqué l'ambassade iranienne sur X. "Cette tentative d'exclure l'Iran du Mondial ne fait que révéler la "faillite morale" des États-Unis, qui tremblent à l'idée de voir onze jeunes Iraniens entrer en jeu."

La participation de l'Iran au Mondial 2026 est en effet suspendue à l'issue du conflit avec les États-Unis et Israël, déclenché le 28 février dernier. La Fédération iranienne de football (FFIRI) avait indiqué en avril être en négociation avec la FIFA pour que les matchs de l'Iran soient délocalisés des États-Unis vers le Mexique.

Mais Infantino avait déclaré à l'AFP le mois dernier, en marge d'un match amical entre l'Iran et le Costa Rica en Turquie, que l'Iran serait bien au Mondial 2026 et jouerait "là où le tirage au sort l'a placé". Le patron de la FIFA a réaffirmé cette position à Washington la semaine dernière.

Contactée par l'AFP jeudi au sujet de la proposition de Zampolli, la FIFA s'est contentée de renvoyer aux récentes déclarations d'Infantino.

Ce n'est pas la première fois que Zampolli tente ce coup : en 2022, il avait déjà suggéré à la FIFA de remplacer l'Iran par l'Italie lors de la Coupe du Monde au Qatar, en raison de la répression des manifestants par Téhéran. Sa proposition n'avait alors pas été retenue.

Paolo Zampolli est un homme d'affaires et personnalité mondaine italo-américain, fondateur d'une agence de mannequinat. Il affirme avoir présenté à Donald Trump celle qui est aujourd'hui son épouse, Melania.