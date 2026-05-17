Épidémie d'Ebola en RDC : après plus de 80 morts, l'OMS décrète l'urgence sanitaire internationale

Une épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a fait plus de 80 morts, les autorités ayant averti qu'il n'existait aucun vaccin contre cette souche, dans le cadre d'une crise que l'Organisation mondiale de la santé a déclarée dimanche urgence sanitaire internationale.

Au total, 88 décès et 336 cas suspects de cette fièvre hémorragique hautement contagieuse ont été signalés, a indiqué samedi le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (CDC Afrique) dans un communiqué.

L'OMS, dont le siège se trouve à Genève, a déclaré dimanche matin que l'épidémie provoquée par la souche Bundibugyo du virus Ebola constituait une « urgence de santé publique de portée internationale », soit le deuxième niveau d'alerte le plus élevé prévu par le Règlement sanitaire international.

L'organisation mondiale de la santé a averti que l'ampleur réelle du nombre de cas et de la propagation n'était pas claire, mais s'est abstenue de déclarer une urgence pandémique, le niveau d'alerte le plus élevé instauré en 2024.

L'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) a déclaré qu'elle préparait une « intervention à grande échelle », qualifiant la propagation rapide de l'épidémie d'« extrêmement préoccupante », des mises en garde reprises par les autorités.

« Il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique contre la souche de Bundibugyo », a déclaré Samuel-Roger Kamba, ministre de la Santé de la République démocratique du Congo.

« Cette souche présente un taux de létalité très élevé, pouvant atteindre 50 % ».

Cette souche, identifiée pour la première fois en 2007, a également causé la mort d'un ressortissant congolais en Ouganda, pays voisin, ont indiqué samedi les autorités.

Les vaccins ne sont disponibles que pour la souche Zaïre, identifiée en 1976 et dont le taux de mortalité est plus élevé, compris entre 60 et 90 %.

Selon le CDC Afrique, les autorités sanitaires ont confirmé vendredi la dernière flambée épidémique dans la province d'Ituri, au nord-est de la RDC, à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud.

« Nous assistons à des décès depuis deux semaines », a déclaré Isaac Nyakulinda, un représentant de la société civile locale contacté par téléphone par l'AFP.

« Il n'y a nulle part où isoler les malades. Ils meurent chez eux et ce sont leurs proches qui s'occupent de leurs dépouilles. »

Selon Kamba, le « patient zéro » était une infirmière qui s'est présentée le 24 avril dans un établissement de santé de Bunia, la capitale de la province de l'Ituri, présentant des symptômes évocateurs d'Ebola.

Les symptômes de la maladie comprennent de la fièvre, des hémorragies et des vomissements.

« Le nombre de cas et de décès que nous constatons en si peu de temps, associé à la propagation de l'épidémie dans plusieurs zones sanitaires et désormais au-delà de la frontière, est extrêmement préoccupant », déclare Trish Newport, responsable du programme d'urgence de MSF, qui mobilise actuellement du personnel médical et de soutien dans la région.

Le transport à grande échelle de matériel médical constitue un véritable défi en République démocratique du Congo, un pays de plus de 100 millions d'habitants dont la superficie est quatre fois supérieure à celle de la France, mais qui dispose d'infrastructures de communication insuffisantes.

Risque élevé de propagation

Il s'agit de la 17e épidémie d'Ebola à toucher la RDC, et les autorités ont mis en garde contre un risque élevé de propagation.

« Il existe de grandes incertitudes quant au nombre réel de personnes infectées et à la propagation géographique », a déclaré l'OMS.

Mais il a ajouté que le taux élevé de résultats positifs parmi les premiers échantillons, la confirmation de cas dans deux pays et le nombre croissant de cas suspects signalés « laissent tous présager une épidémie potentiellement bien plus importante que celle qui est actuellement détectée et signalée, avec un risque significatif de propagation à l'échelle locale et régionale ».

La dernière épidémie d'Ebola — qui a fait environ 15 000 victimes en Afrique au cours des 50 dernières années, malgré les progrès réalisés en matière de vaccins et de traitements — s'est produite en août dernier dans la région centrale.

Cet épisode a fait au moins 34 morts, avant d'être déclaré éradiqué en décembre.

Près de 2 300 personnes ont perdu la vie lors de l'épidémie la plus meurtrière qu'ait connue la RDC entre 2018 et 2020.

Le virus Ebola, dont on pense qu'il provient des chauves-souris, peut provoquer des hémorragies graves et une défaillance des organes.

Selon l'OMS, les épidémies survenues au cours des cinquante dernières années ont entraîné un taux de mortalité compris entre 25 % et 90 % chez les personnes touchées

Le virus se transmet d'une personne à l'autre par les fluides corporels ou par contact avec le sang d'une personne infectée, qui ne devient contagieuse qu'une fois qu'elle présente des symptômes. La période d'incubation peut durer jusqu'à 21 jours.