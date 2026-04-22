Guerre au Moyen-Orient : l'Iran intercepte 2 navires dans le détroit d'Ormuz

Iran
Les forces navales iraniennes ont intercepté deux navires qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz.
L’annonce a été faite mercredi par les Gardiens de la révolution qui disent avoir redirigé les navires vers leurs eaux territoriales.
L’un des navires en ‘’infraction’’, appartient à Israël selon les autorités iraniennes. Téhéran mettant dans la foulée en garde contre toute tentative visant à entrer ou quitter le détroit d’Ormuz sans son autorisation.
Ce passage est au cœur de la guerre entre l’Iran, les États-Unis et Israël. Cet incident intervient alors que le président américain a prorogé mardi de manière unilatérale, le cessez-le-feu au Moyen-Orient. Tout en maintenant le blocus imposé sur les ports iraniens.
L'Iran exige que cette mesure soit levée avant de reprendre les négociations avec les États-Unis.
En début de semaine, l’armée américain a attaqué un porte-conteneur iranien. Le Touska est accusé d’avoir voulu franchir le blocus américain.
01:16
Afrique du Sud : légère hausse de l'inflation à la consommation en mars
00:06
Immigration : l'administration américaine pourrait envoyer plus de 1000 réfugiés afghans en RDC
01:03
G20 : la France réaffirme son soutien à une participation de l'Afrique du Sud
01:00
Arrêt sur images du 21 avril 2026
Aller à la video
Égypte-USA : consultations sur le Soudan, le Liban et la stabilité régionale
01:54
Allemagne : Lula défend la participation de l'Afrique du Sud au G20