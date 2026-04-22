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Guerre au Moyen-Orient : l'Iran intercepte 2 navires dans le détroit d'Ormuz

Un cargo navigue dans le golfe Persique en direction du détroit d'Ormuz, le 22 avril 2026   -  
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Un cargo navigue dans le golfe Persique en direction du détroit d'Ormuz, le 22 avril 2026
By Rédaction Africanews

Iran

Les forces navales iraniennes ont intercepté deux navires qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz.

L’annonce a été faite mercredi par les Gardiens de la révolution qui disent avoir redirigé les navires vers leurs eaux territoriales.

L’un des navires en ‘’infraction’’, appartient à Israël selon les autorités iraniennes. Téhéran mettant dans la foulée en garde contre toute tentative visant à entrer ou quitter le détroit d’Ormuz sans son autorisation.

Ce passage est au cœur de la guerre entre l’Iran, les États-Unis et Israël. Cet incident intervient alors que le président américain a prorogé mardi de manière unilatérale, le cessez-le-feu au Moyen-Orient. Tout en maintenant le blocus imposé sur les ports iraniens.

L'Iran exige que cette mesure soit levée avant de reprendre les négociations avec les États-Unis.

En début de semaine, l’armée américain a attaqué un porte-conteneur iranien. Le Touska est accusé d’avoir voulu franchir le blocus américain.

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