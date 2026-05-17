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Côte d'Ivoire : Gbagbo dénonce l'incarcération de militants politiques

Des manifestants brandissent le drapeau national et tiennent une banderole à l'effigie de Laurent Gbagbo, le chef du parti PPA-CI, 9 août 2025.   -  
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By Ali Bamba

and Alain Kanon (Video journalist)

Côte d'Ivoire

L'ancien président de la Côte d'Ivoire et figure de l'opposition Laurent Gbagbo, qui fêtera bientôt ses 81 ans, a été reconduit vendredi à la tête de son parti, alors qu'il avait annoncé l'année dernière son intention de prendre sa retraite.

Gbagbo n'a pas pu se présenter aux élections présidentielles d'octobre, remportées par son rival de longue date Alassane Ouattara, en raison d'une condamnation pénale.

Son parti, le PPA-CI, a boycotté les élections législatives de décembre et ne compte désormais plus aucun député, mais seulement une poignée de maires.

À l'issue de son congrès, qui s'est tenu vendredi dans la capitale Abidjan, le parti a reconduit Gbagbo à sa tête, comme l'ont constaté des journalistes de l'AFP.

Gbagbo avait déclaré en octobre qu'il ne souhaitait plus se porter candidat à la tête de son parti et qu'il « s'abstiendrait d'exercer toute fonction politique ».

Son avenir politique dépendra probablement de sa réinscription sur les listes électorales.

Cela pourrait être dû au président Alassane Ouattara, qui a succédé à Gbagbo en 2011 à la suite d'une crise postélectorale sanglante qui a opposé les partisans des deux hommes.

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