Réunion des Brics : rencontre entre les Ministres des affaires étrangères iranien et russe  

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov ce jeudi.

La rencontre a eu lieu en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres des Brics, à New Delhi, en Inde. Ensemble, les deux dirigeants ont discuté de l'avancement du processus de négociation sur le conflit au Moyen-Orient.

La partie russe a souligné l**’importance de préserver le régime de cessez-le-feu** et la trêve fragile et ainsi d’empêcher la perturbation des efforts politiques et diplomatiques visant à parvenir à un accord global entre l’Iran et les États-Unis. L’objectif étant d’ouvrir la voie à une normalisation durable et à long terme de la situation dans la région. C’est ce qu’a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres des Brics ont entamé une réunion de deux jours dans la capitale indienne, ce jeudi. L'Inde ayant officiellement pris la présidence des Brics le 1er janvier dernier, succédant au Brésil.

Le bloc en pleine expansion est confronté à des divisions concernant la guerre en Iran, la hausse des prix de l'énergie et l'incertitude économique mondiale croissante.