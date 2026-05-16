Ghana : fin du programme de sauvetage du FMI

Le gouvernement ghanéen a officialisé ce vendredi la conclusion du programme de Facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international, confirmant la sortie du pays de l’appui financier d’urgence.

Cette annonce intervient dans la continuité du processus de transition engagé depuis décembre 2025 par le président John Dramani Mahama, après un redressement des principaux indicateurs économiques.

Le gouvernement du Ghana a annoncé ce vendredi la conclusion réussie de son programme de Facilité élargie de crédit (FEC) avec le Fonds monétaire international (FMI), marquant une étape décisive dans le processus de stabilisation et de relance économique du pays.

Cette annonce officielle intervient dans le prolongement du message adressé à la nation par le président John Dramani Mahama le 31 décembre 2025, au cours duquel il avait indiqué que le Ghana s’engageait dans une sortie progressive du programme du FMI, dans une logique de partenariat et « avec dignité ».

Le chef de l’État ghanéen avait alors décrit une économie fragilisée à son arrivée, marquée par une inflation élevée, un chômage important des jeunes et une perte de confiance des investisseurs. Il avait toutefois souligné que les réformes engagées depuis 2024 avaient permis d’enclencher un redressement progressif de la situation macroéconomique.

Selon les autorités, ces ajustements ont contribué à une baisse significative de l’inflation, un raffermissement du cedi, une reprise de la croissance et une amélioration du climat des affaires. La renégociation de la dette publique et le retour de la confiance des investisseurs ont également été mis en avant comme des facteurs clés du redressement.

Dans ce contexte, les autorités confirment désormais la fin du programme de Facilité élargie de crédit et le passage à l’Instrument de coordination des politiques (PCI), un cadre non financier du FMI destiné à accompagner les réformes et à soutenir la crédibilité économique du pays.

Les réserves internationales du Ghana sont par ailleurs estimées à environ 14,5 milliards de dollars en février 2026, couvrant près de six mois d’importations et renforçant la résilience externe du pays.