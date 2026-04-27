Poutine salue la résistance du peuple iranien face aux États-Unis

Russie
Le président russe Vladimir Poutine a exprimé lundi son soutien à l’Iran lors d’une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, en saluant la détermination du peuple iranien à préserver son indépendance face aux pressions américaines et israéliennes.
Réunis à Saint-Pétersbourg, les deux responsables ont évoqué la situation au Moyen-Orient, marquée par de fortes tensions après des frappes américaines et israéliennes condamnées par Moscou.
Vladimir Poutine a assuré que la Russie continuerait à agir pour favoriser un retour au calme dans la région. Moscou s’est dite prête à jouer un rôle de médiation entre Washington et Téhéran et a réitéré plusieurs propositions visant à réduire les tensions autour du programme nucléaire iranien, dont le stockage de l’uranium enrichi, une initiative rejetée par les États-Unis.
Le président russe a également transmis un message du Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, confirmant la volonté de poursuivre le partenariat stratégique entre Moscou et Téhéran.
De son côté, Abbas Araghchi a remercié la Russie pour son soutien, affirmant que l’Iran pouvait compter sur des alliés solides dans les périodes difficiles.
Enfin, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a appelé à la poursuite des négociations entre les États-Unis et l’Iran et mis en garde contre tout retour à une solution militaire, jugée contre-productive.
Aller à la video
Mondial 2026 : un émissaire de Trump demande à remplacer l'Iran par l'Italie
01:00
Arrêt sur images du 22 avril 2026
02:03
Guerre au Moyen-Orient : l'Europe bientôt en manque de kérosène, selon l'AIE
01:43
Les pourparlers entre les USA et l'Iran s'achèvent sans avancée notable
01:11
Guerre au Moyen-Orient : début des pourparlers entre les USA et l'Iran
01:00
Ukraine : des drones russes frappent Soumy et Odessa à l’approche d’une courte trêve