Egypte : les agriculteurs impactés par la guerre en Iran

La guerre en Iran a bouleversé la vie des petits agriculteurs égyptiens : la flambée des prix des engrais et de l'énergie a contraint nombre d'entre eux à licencier des employés et à réduire la superficie des terres qu'ils exploitent.

Avant que les États-Unis et Israël ne déclenchent la guerre qui allait finir par embraser toute la région, Ashraf Abu Ragab cultivait un demi-hectare avec une petite équipe.

Aujourd'hui, il ne cultive plus que la moitié de ses terres tout seul, après avoir licencié les ouvriers sur lesquels il comptait autrefois, et il a cessé de cultiver du blé, une culture qui nécessite beaucoup d'engrais.

« Tout est devenu plus cher », a déclaré cet homme de 45 ans à l'AFP, debout au milieu des rangées de maïs et de sésame dans le village de Nazlet Al-Shobak, situé à environ 50 kilomètres au sud du Caire.

« Engrais, semences, produits chimiques. Les récoltes ne couvrent plus les coûts. »

La plupart des dépenses ayant presque doublé depuis le début de la guerre, Abu Ragab a déclaré que l'agriculture « ne rapportait plus rien », ce qui l'obligeait à procéder à des coupes douloureuses.

« Avant, j'avais trois employés. Maintenant, je travaille de mes propres mains. »

Il fait partie des milliers de petits agriculteurs de ce vaste pays qui doivent faire face à la hausse des coûts des intrants, qu'il s'agisse d'engrais, de carburant, de semences ou d'aliments pour animaux, alors que la guerre en Iran affecte les marchés mondiaux.

À Nazlet Al-Shobak, les pompes d'irrigation restent à l'arrêt pendant des heures afin d'économiser du carburant.

Certaines parcelles restent en friche, tandis que de fines rangées d'herbe, cultivée pour servir de fourrage aux animaux, s'entremêlent aux légumes afin de tirer le meilleur parti des maigres ressources disponibles.

Tout près, des sacs de pommes de terre poussiéreux s'empilent en bordure des champs ; certains sont chargés dans des camions, d'autres restent là pendant des semaines, tandis que les agriculteurs parient sur des prix qui s'améliorent rarement.

À quelques pas de là, une batteuse crache des nuages de poussière et de balle tandis que le blé s'écoule en un flot continu, tombant dans un cliquetis dans des sacs bruns usés posés aux pieds des agriculteurs.

En observant la récolte, Mohamed Ragab, un métayer de 40 ans, doute qu'elle soit rentable.

« Je vais à peine m'en sortir », a-t-il déclaré à l'AFP.

- « Des choix difficiles » -

Les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, artère vitale du commerce mondial, ont affecté l'approvisionnement en énergie et en engrais.

En temps de paix, environ un tiers des engrais commercialisés transitent par cette voie navigable, ainsi qu'un cinquième du gaz naturel liquéfié et 35 % du pétrole brut.

La hausse des prix des carburants a eu un impact direct sur l'agriculture, de la production d'engrais à l'irrigation en passant par le transport.

« Une part importante des intrants essentiels est touchée », a déclaré à l'AFP Maximo Torero, économiste en chef à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

« Les agriculteurs devront faire des choix difficiles : utiliser moins d'intrants, changer de culture ou réduire l'irrigation, autant de mesures qui font baisser les rendements », a-t-il déclaré.

Bien que l'Égypte produise entre sept et huit millions de tonnes d'engrais azotés par an et en exporte plus de la moitié, l'accès à ces produits sur le marché intérieur reste inégal.

Cette situation est aggravée par des pressions internes. L'Égypte dépend fortement des importations de carburant, ce qui la rend particulièrement vulnérable aux chocs énergétiques mondiaux.

Les prix des carburants ont augmenté jusqu'à 30 % en mars, tandis que la livre sterling a perdu environ 15 % de sa valeur depuis le début de la guerre, ce qui a fait grimper le coût des semences et des aliments pour animaux importés.

Les engrais azotés sont particulièrement touchés, car le gaz naturel représente la majeure partie des coûts de production.

Sherif El-Gebaly, président de la Chambre des industries chimiques, a déclaré à l'AFP que le prix de l'urée granulée était passé à 700-750 dollars la tonne, contre environ 400 dollars avant la guerre.

- « Très difficile » -

Les difficultés rencontrées par les agriculteurs contrastent fortement avec la situation des fabricants d'engrais, qui profitent de la hausse des prix mondiaux et d'une forte demande à l'exportation.

Abu Qir Fertilizers, l'un des plus grands producteurs d'engrais azotés d'Égypte, a annoncé que ses bénéfices non audités du premier trimestre avaient plus que doublé.

« Les producteurs peuvent exporter ou augmenter leurs prix », a déclaré Nader Nour Eldeen, ancien conseiller au ministère de l'Approvisionnement et aujourd'hui professeur d'agriculture à l'université du Caire.

« Les petits agriculteurs ne disposent pas de cette marge de manœuvre », a-t-il déclaré à l'AFP.

Hussein Abu Saddam, président du Syndicat des agriculteurs, s'attend à ce que les cultures nécessitant beaucoup d'engrais, telles que le blé, le maïs et le riz, soient en recul si les coûts restent élevés.

« La saison à venir s'annonce très difficile », a-t-il déclaré.

Le blé occupe environ un tiers des terres cultivées en Égypte, ce qui fait que toute baisse de la production aurait un impact considérable sur l'offre.

L'Égypte importe également entre 12 et 14 millions de tonnes par an pour assurer le fonctionnement de son système de distribution de pain subventionné.

À Nazlet Al-Shobak, Abu Ragab a déclaré avoir perdu environ la moitié de son investissement la saison dernière, mais il continue de travailler, sans savoir ce que l'avenir lui réserve.

« Si les prix restent à ce niveau, de nombreux agriculteurs ne pourront pas continuer », a déclaré Abu Saddam.

Torero a averti que même si le détroit d'Ormuz rouvrait dès demain, les marchés « mettraient six à huit mois à se redresser ».

« Il ne s'agit pas seulement des engrais, mais aussi de l'énergie, des emballages, des plastiques et de la réfrigération », a-t-il déclaré. « Toute une série d'intrants est perturbée tout au long de la chaîne de valeur. »