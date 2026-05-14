Réunion des BRICS à New Delhi sous fond de crise économique mondiale

Les ministres des Affaires étrangères des pays du BRICS ont entamé jeudi à New Delhi une réunion de deux jours, alors que le bloc, en pleine expansion, doit faire face à des divisions profondes sur des enjeux majeurs notamment la guerre en Iran, la flambée des prix de l’énergie et l’incertitude économique mondiale.

Cette rencontre rassemble les diplomates du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, ainsi que les nouveaux membres du groupe. Elle intervient dans un contexte marqué par les perturbations de l’approvisionnement énergétique mondial, causées par la guerre en Iran, et coïncide avec la rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin.

Parmi les participants figurent le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, et son homologue russe, Sergueï Lavrov. La Chine, quant à elle, est représentée par l’ambassadeur Xu Feihong, le ministre Wang Yi restant à Pékin pour accueillir Trump.

Des discussions centrées sur les défis mondiaux

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a indiqué que les échanges porteraient sur les défis mondiaux et régionaux, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération entre les membres. Dans son discours d’ouverture, il a souligné que le BRICS pourrait aider les pays en développement à mieux affronter les crises sanitaires, financières, ainsi que la hausse des prix de l’énergie, des denrées alimentaires et des engrais.

« Nous nous réunissons à un moment où les relations internationales connaissent des bouleversements considérables », a-t-il déclaré, ajoutant que les pays émergents et en développement attendent du BRICS qu’il joue un « rôle constructif et stabilisateur ».

Un bloc en quête d’influence, mais divisé

Créé en 2006 par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, le BRICS a été conçu comme un contrepoids aux institutions dominées par l’Occident, comme le G7. L’Afrique du Sud a rejoint le groupe en 2010, suivi en 2024 par l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran et les Émirats arabes unis, puis par l’Indonésie en 2025.

Le bloc cherche à étendre son influence en revendiquant une place plus importante dans un ordre mondial longtemps dominé par les États-Unis et leurs alliés. Il a gagné le soutien de nombreuses régions du Sud, où les critiques envers les institutions financières occidentales sont vives.