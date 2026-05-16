Corée du Sud : des milliers de personnes assistent au défilé de moines robots dans les rues de Séoul

Les robots, baptisés Gabi, Seokga, Mohee et Nisa, ont défilé dans le quartier de Jongno aux côtés d’artistes, de danseurs et de longues rangées de lanternes de lotus illuminées. Vêtus de robes monastiques traditionnelles, les robots occuperont cette année le rôle symbolique de moines honoraires pendant les célébrations. Selon les organisateurs, près de 50 000 personnes ont participé à cette procession annuelle liée à l’ordre Jogye, la principale école bouddhiste de Corée du Sud, en portant quelque 100 000 lanternes artisanales. Le défilé s’inscrit dans la volonté du bouddhisme sud-coréen de moderniser son image afin de séduire un public plus jeune dans une société en pleine évolution. Plus tôt ce mois-ci, Gabi avait déjà participé à une cérémonie d’ordination symbolique au temple Jogyesa, au centre de Séoul, promettant de respecter des principes bouddhistes adaptés aux enjeux actuels, comme le respect de la vie et l’usage responsable de la technologie. Pour les responsables religieux, cette initiative reflète aussi les inquiétudes liées à la baisse du nombre de moines et à la place grandissante de l’intelligence artificielle dans le quotidien. Pendant près de quarante minutes, les visiteurs ont envahi les rues pour observer les robots défiler sous les lanternes colorées et les portes historiques de la capitale.